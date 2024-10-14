Татарстан принимает участие в восстановлении водоснабжения в Лисичанске

В рамках помощи в восстановлении инфраструктуры Лисичанска Республикой Татарстан по запросу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР была организована закупка и поставка силового кабеля АСБл 3х240.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Кабель протяженностью 6000 метров предназначен для подключения насосной станции «Лесная дача» к электроснабжению, что позволит частично решить проблему с водоснабжением жителей Лисичанска.