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Бригада зеленодольского «Водоканала» помогает восстанавливать тепло в домах Лисичаснка
Трое специалистов из Республики Татарстан прибыли на помощь коммунальным службам Лисичанска, чтобы ускорить ремонтные работы и обеспечить жителей теплом.
Специалист «Казэнерго» Николай Айдов, курирующий работу бригады, рассказал, что команда имеет богатый опыт работы в Лисичанске.
«Ребята приезжали и в прошлом году. Они универсалы, способные работать как с внутридомовыми системами отопления, так и с внешними тепловыми и водопроводными сетями», – отметил он.
Основной фокус бригады «ЗВКС» направлен на восстановление инфраструктуры тепловых сетей. Задачи включают замену тепловых сетей — от небольших участков длиной 1 метр до масштабных ремонтов по 15–20 метров трубопровода.
«У каждого объекта свои сложности. Нет универсальных решений, приходится адаптироваться и оперативно взаимодействовать с местными службами, такими как "Рубежноетепло"», — поясняет Николай Айдов.
По словам инженера, в Лисичанске уже запущены отопительные системы в 49 многоквартирных домах, восстанавливаемых Татарстаном, еще три объекта близки к завершению. Однако сроки работ сильно зависят от масштабов повреждений и сложности ремонтируемых участков.
Если в Рубежном бригады сосредоточены на ремонте внутри жилых помещений — устранении завоздушивания батарей, прочистке канализаций и восстановлении оконных рам, то в Лисичанске работы более масштабные и технически сложные. Здесь акцент сделан на восстановление тепловых сетей и крупных инженерных объектов.
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