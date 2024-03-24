Небоскреб Бурдж-Халифа подсветили цветами российского флага в память о жертвах теракта

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае прошедшей ночью на несколько минут окрасился в цвета российского флага в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

На фасаде самого высокого здания в мире в это время появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Акция была организована властями Дубая и девелоперской компанией Emaar, которой принадлежит небоскреб.

Помимо этого, цветами российского триколора оказались подсвечены здания Университета Халифы, нефтяной компании ADNOC, выставочной компании ADNEC, суверенного фонда Mubadala и муниципалитета Абу-Даби, а также мост шейха Заида, гостиница Burj Al Arab и Дубайская рамка в парке Забиль, отмечает информационное агентство WAM.

В сообщении агентства поясняется, что эта инициатива подтверждает категорическое неприятие со стороны Объединенных Арабских Эмиратов «всех форм насилия и терроризма, которые направлены на дестабилизацию и несовместимы с международным правом». Кроме того, такой жест «свидетельствует, что руководство и население ОАЭ поддерживают Россию и ее народ в борьбе с террористическими атаками».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Выразили соболезнования лидеры и представители иностранных держав: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководители стран Африки, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен и многие другие. Посольства в Москве приспустили флаги в знак солидарности.

Бурдж-Халифа представляет собой самое высокое и самое многоэтажное сооружение на земном шаре. Высота небоскреба равняется 828 метрам, в здании насчитывается 163 этажа. Его строительство началось в 2004 году и завершилось в 2010-м.