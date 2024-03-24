Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 154

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 154, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Ранее МЧС России сообщало, число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек. Погибшими на данный момент числятся 133 человека. Специалисты отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте теракта работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.

Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.