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Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 154
Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 154, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Ранее МЧС России сообщало, число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152 человек. Погибшими на данный момент числятся 133 человека. Специалисты отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» МЧС России разобрали и вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте теракта работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.
Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
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