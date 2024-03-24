Посольства США и других стран в Москве приспустили флаги в знак солидарности

Фото: t.me/posolstvoniderlandov/

Посольства Соединенных Штатов и ряда других стран в Москве приспустили флаги в день общенационального траура, объявленного в России по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канеле американского представительства.

Фото: t.me/USEmbRussia/

Приспустили флаги в связи с днем траура и в посольстве Нидерландов. Об этом сообщается в Telegram-канеле дипмиссии.

Аналогичный жест солидарности сделали и в посольстве Австралии, о чем дипломаты также проинформировали в Telegram-канеле. Посол Словакии Любомир Регак рассказал о приспущенном флаге над диппредставительством в социальной сети X (прежде Twitter).

Фото: t.me/AusEmbMoscow/

Кроме того, приспустили флаги посольства Болгарии, Венгрии, Германии, Швеции, отмечает РИА Новости.

Upd. (11.40): Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области недавно уточнил число пострадавших: их 154. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Фото: аккаунт посла Словакии Любомира Регака в соцсети X (прежде Twitter)

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Кроме того, выразили соболезнования лидеры и представители иностранных держав: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководители стран Африки, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и многие другие.