«Доживем до понедельника»: как Татарстан справляется с бураном и что обещают метеорологи

Передышка закончилась, и Татарстан снова во власти стихии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дорожники, сотрудники МЧС и автоинспекторы помогают водителям на трассах»

Передышка закончилась, и Татарстан снова во власти стихии, как и прогнозировал в среду на экстренном заседании КЧС в Кабинете Министров начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров. С ночи в Татарстане дует сильный ветер и идет сильный снег.

Уже в пять часов утра на федеральных трассах республики ограничили движение междугородных автобусов, такси и грузовых авто. Ограничения будут действовать до того момента, как погода наладится. Ситуацию на дорогах в «Волго-Вятскуправтодоре» сегодня оценивают как очень сложную. Позже пришло сообщение, что движение на М7 ограничили для любого транспорта.

Еще спустя время «Автодор» сообщил, что на участке трассы М12 «Восток» на территории Татарстана тоже ввели ограничение на движение всех видов транспорта из-за очень плохой видимости.

Сотрудники республиканского МЧС в течение всего дня помогали водителям и пассажирам на трассах Татарстана. Они откапывали автомобили из сугробов и буксировали их, расчищали дороги и организовывали реверсивное движение.

Тем же самым на всех трассах Татарстана занимались и автоинспекторы. Они помогали расчищать дороги, чтобы вызволить технику из снежного плена. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов Татарстана.

«Автодор» рассказал, как борются со снежными заносами на М12. Задействовано для этого 39 единиц техники, включая тяжелую. Дорожники работают вместе с сотрудниками МЧС и ГИБДД. Тем автомобилистам, которые застряли на трассе М12 еще утром, оказывается помощь.

Жители столицы прочувствовали на себе мощь снегопада с самого утра – дорога до работы стала для многих настоящим испытанием, Казань встала в девятибалльных пробках. А в городской Госавтоинспекции сообщили, что за сутки в столице Татарстана уже произошло 264 ДТП.

Фото: © «Яндекс Карты»

В Госавтоинспекции напоминают, что в случае возникновения нештатных ситуаций на дороге необходимо обращаться за помощью по телефонам: (843) 533-38-88 – это дежурная часть Госавтоинспекции Татарстана, (843) 291-91-91 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ближе к 10 часам утра на Технической улице Казани фура перегородила дорогу и начала собираться пробка. Очевидцы сообщили, что кабину фуры развернуло к фургону.

Другое ДТП произошло на мосту между поселками Салмачи и Куюки. Фуру тоже развернуло на дороге. В результате, по сообщениям местных жителей, образовалась многокилометровая пробка. Но снежный коллапс в Татарстане продемонстрировал готовность местных жителей помочь друг другу в любых ситуациях. На помощь пришел водитель внедорожника, который помог вытащить фуру и восстановить движение.

Несмотря на непогоду, этим снежным утром наземный электрический транспорт Казани работал в штатном режиме. Однако ближе к обеду в «Метроэлектротрансе» сообщили о сбое в работе троллейбусов.

«Сейчас дорожники убирают снег с основных магистралей города и ссыпают его у края дорог, чтобы потом вывезти. А автомобилисты оставляют свои машины у обочин, дополнительно сужая улицы», – отметили в Telegram-канале «Метроэлектротранса».

Автовладельцев в который раз попросили не оставлять транспорт на пути следования троллейбусов и не создавать помеху их движению.

Второстепенные дороги чистятся паралельно с остальными – сейчас техника пробивает проезды на них Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Дороги будут убирать без перерывов»

Этим утром дорожные службы Казани с утра и до обеда успели один раз очистить практически все основные магистрали города – дороги с интенсивным движением, по которым проходит большое количество маршрутов общественного транспорта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Все убранные дороги в течение дня и ночью будут очищаться повторно, беспрерывными циклами, так как снег на очищенные дороги наметает снова. Будущей ночью на дороги выйдет свыше 600 единиц техники», – дополнили в мэрии столицы республики.

Второстепенные дороги чистятся параллельно с остальными – сейчас техника пробивает проезды на них. Всего на уборке дорог за прошедшие сутки было задействовано 1 062 единицы спецтехники и 764 дорожных рабочих.

Несмотря на ситуацию с погодой, школьники продолжают учиться. Решение об отмене занятий принимает руководитель образовательной организации, объяснили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства образования РТ.

«Все методические рекомендации по температурному режиму доведены до всех образовательных организаций республики», – подчеркнули в пресс-службе министерства.

Из-за снежной бури в Казани этим утром были задержаны несколько рейсов Фото: © «Татар-информ»

Погода нелетная

Из-за снежной бури в Казани этим утром были задержаны несколько рейсов. Однако пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин сообщил «Татар-информу», что аэропорт открыт для полетов, а решения о посадке принимают командиры экипажей.

«Несмотря на сложную метеорологическую обстановку, Международный аэропорт ’’Казань’’ открыт для выполнения полетов. Командиры экипажей принимают решение о выполнении посадки самостоятельно, исходя из фактических метеоусловий», – сказал он.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропорта – предоставляются напитки и питание. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка. Также в аэропорту работают сотрудники транспортной прокуратуры.

Этим утром Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Игорь Левитин не смогли прилететь в Казань из-за погодных условий. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Раиса Татарстана.

Планировалось личное участие Чернышенко и Левитина в заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС, а также в коллегии Минцифры Татарстана. Погода внесла свои коррективы, поэтому Вице-премьер и помощник Президента России будут участвовать в событиях в Казани дистанционно, в режиме ВКС.

«Двадцать автомобилей столкнулись на трассе под Казанью»

Массовое ДТП произошло на трассе М7 в Пестречинском районе под Казанью. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, что на трассе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей.

Позже в Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что только с 7 до 9 часов утра на 858-м километре трассы Москва – Уфа М7 на территории Пестречинского района республики в направлении Москвы произошло 7 ДТП с участием порядка 20 машин. Один человек пострадал, его госпитализировали.

«Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Полицейские оказывают помощь всем участникам дорожного движения, вызволяют из снежного плена застрявшие авто, обогревают водителей и пассажиров в патрульных машинах, обеспечивают топливом и сухпайками», – сказал Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Из-за погоды также не открылась переправа Аракчино – Верхний Услон. Она была временно закрыта еще 16 января и должна была вновь заработать сегодня.

«Из-за сильного снегопада ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон сегодня не возобновит работу», – об этом проинформировало сообщество «Переправа Казань – Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

В Набережных Челнах местные власти призвали водителей с пониманием отнестись к работе спецтехники, поскольку сегодня она работает в усиленном режиме. Сейчас убираются местные проезды, но автомобили пытаются проехать по сугробам. В течение 2-3 часов заезды открываются.

Сегодня на объезде участков руководитель исполкома Фарид Салахов лично просил водителей выбрать путь для объезда, чтобы не создавать затор на дороге.

Спецтехника работает в усиленном режиме Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кроме основных проспектов сразу убираются дороги у жилых домов. Сейчас идет погрузка снега в снегопогрузчик для вывоза осадков на снегосвалку. Сегодня вышли на дороги более 200 единиц техники МУП ПАД, сейчас уже работают 6 колонн, которые сдвигают снег, после он вывозится. Работает более тысячи дворников предприятия автомобильных дорог, ПКО, которые обслуживают общественные пространства, дворники управляющих компаний, которые убирают территорию возле жилых домов», – сказал он.

Предприятие автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы. Дорожники работают в круглосуточном режиме. В первую очередь убираются дороги первой категории — где ходит общественный транспорт, далее — пути к социальным объектам, это школы, детсады, медучреждения.

В Лаишевском районе из-за непогоды оказались под угрозой Крещенские купания. На трех открытых водоемах в селах Тарлаши, Ташкирмень, Лаишево ввели ограничения на окунание в иордань. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

«До купели на Каме нужно дойти. Но из-за плохой видимости это сделать будет крайне сложно. Безусловно, спасатели будут дежурить у этих купелей. Но в любом случае окунаться на открытых участках очень опасно. Очень сильно метет», — поделились в администрации.

В предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Погоду будет определять очередной циклонический вихрь, который сейчас формируется над центральными черноземными районами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Погода наладится в понедельник»

Погода в Татарстане улучшится только с отходом циклона на северо-восток и ростом атмосферного давления в понедельник, об этом «Татар-информу» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина.

«Сегодня погода в республике формируется под влиянием очень активного и обширного циклонического вихря. Он занимает большую часть европейской территории России, а мы оказались под влиянием его фронтальных разделов. С ночи в Татарстане отмечаются снегопады и метели с ухудшением видимости, особо интенсивные в западных районах республики. Также отмечается ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду», – сказала она.

По словам Ирины Трущиной, в предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Погоду будет определять очередной циклонический вихрь, который сейчас формируется над центральными черноземными районами.

«Также прогнозируется сильный мокрый снег, метели, возможно, налипание мокрого снега. Днем в отдельных южных районах республики прогнозируется гололед, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, ночью порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Ночью минимальная температура составит -2...-7 градусов, а днем ожидается от 0 до -5 градусов», – сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ.

В воскресенье циклон будет проходить своей центральной частью через Татарстан. Сохранятся снегопады с метелями, ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду. Ночью температура составит -3...-8 градусов, в течение дня она понизится до -9...-14 градусов.

«Погода улучшится только в понедельник, с отходом этого циклона дальше, на северо-восток, и ростом атмосферного давления. Ночью еще может быть небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется. Сильного ветра не ожидается. Температура ночью понедельника понизится до -17...-22 градусов, максимальная температура воздуха составит -12...-17 градусов», – рассказала Ирина Трущина.