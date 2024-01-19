В соцсетях появилось видео массового ДТП на трассе М7 в Пестречинском районе

Сегодня на трассе М7 вблизи села Шали произошло массовое ДТП.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, из-за плохой видимости на трассе столкнулись сразу несколько грузовых и легковых автомобилей. О пострадавших не сообщается.