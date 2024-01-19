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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 09:24

В соцсетях появилось видео массового ДТП на трассе М7 в Пестречинском районе

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Сегодня на трассе М7 вблизи села Шали произошло массовое ДТП.

На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, из-за плохой видимости на трассе столкнулись сразу несколько грузовых и легковых автомобилей. О пострадавших не сообщается.

#массовое ДТП
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