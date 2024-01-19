В мэрии Казани рассказали, как борются с самым мощным за 5 лет снегопадом

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Дорожные службы Казани с утра и до обеда успели один раз очистить почти все основные магистрали города — дороги с интенсивным движением, по которым проходит большое количество маршрутов общественного транспорта.

«Все убранные дороги в течение дня и ночью будут очищаться повторно, беспрерывными циклами, так как снег на очищенные дороги наметает снова. Будущей ночью на дороги выйдет свыше 600 единиц техники», — рассказали в мэрии столицы республики.

Второстепенные дороги чистятся паралельно с остальными — сейчас техника пробивает проезды на них.

Обильный снегопад начался еще в 3 часа утра, за три часа выпало 3 мм осадков. К 6 вечера ожидается еще 10 мм осадков и столько же — к 6 утра субботы. В результате за более чем сутки в городе выпадет 23 мм осадков, что эквивалентно примерно 23 см высоты снежного покрова (при учете, что снег влажный).

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, это самый мощный снегопад за последние 5 лет. В последний раз рекордные за сутки осадки (18 мм) выпали в декабре 2018 года.

Всего на уборке дорог за прошедшие сутки было задействовано 1 062 единицы спецтехники и 764 дорожных рабочих.

Ранее в компании «Автодор» рассказали о борьбе со снежными заносами на М12 в Татарстане. Учитывая сложные погодные условия, утром республиканским ГИБДД было принято решение ограничить движение автомобилей по магистрали.