Видео: автоинспекторы Татарстана помогают вызволять дорожную технику из снежного плена

Автоинспекторы помогают расчищать дороги, чтобы вызволить технику из снежного плена. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов Татарстана.

Сообщается, что несмотря на буран и крайне сложные метеоусловия, сотрудники отделения несут службу на автодорогах и помогают водителям, попавшим в сложную ситуацию.

Напомним, сотрудники МЧС также откапывают из сугробов машины, буксируют их. Расчищают дороги и организуют реверсивное движение. Из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на федеральных трассах М12 «Восток» и М7 «Волга».