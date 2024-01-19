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Видео: автоинспекторы Татарстана помогают вызволять дорожную технику из снежного плена
Автоинспекторы помогают расчищать дороги, чтобы вызволить технику из снежного плена. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов Татарстана.
Сообщается, что несмотря на буран и крайне сложные метеоусловия, сотрудники отделения несут службу на автодорогах и помогают водителям, попавшим в сложную ситуацию.
Напомним, сотрудники МЧС также откапывают из сугробов машины, буксируют их. Расчищают дороги и организуют реверсивное движение. Из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на федеральных трассах М12 «Восток» и М7 «Волга».
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