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Метроэлектротранс: Несмотря на буран, трамваи и троллейбусы в Казани ходят по расписанию
Несмотря на снежный коллапс, весь наземный электрический транспорт Казани работает в штатном режиме, сообщают в «Метроэлектротрансе».
«Из – за ухудшения погодных условий сегодня в центре было временно приостановлено движение ряда троллейбусных маршрутов ввиду обрыва контактной сети», – указали в Telegram-канале предприятия.
В настоящее время движение всего наземного электрического транспорта проходит в штатном режиме.
Ранее мы рассказывали, что утром в казанском метро запустили дополнительные поезда из-за неблагопритяных погодных условий в городе.
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