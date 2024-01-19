Метроэлектротранс: Несмотря на буран, трамваи и троллейбусы в Казани ходят по расписанию

Несмотря на снежный коллапс, весь наземный электрический транспорт Казани работает в штатном режиме, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«Из – за ухудшения погодных условий сегодня в центре было временно приостановлено движение ряда троллейбусных маршрутов ввиду обрыва контактной сети», – указали в Telegram-канале предприятия.

В настоящее время движение всего наземного электрического транспорта проходит в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали, что утром в казанском метро запустили дополнительные поезда из-за неблагопритяных погодных условий в городе.