Фура перегородила дорогу на Технической улице в Казани, собирается пробка

Из-за непогоды на Технической улице в Казани кабину фуры развернуло к фургону, сообщают казанцы.

Пользователи в соцсетях пишут, что на данном участке дороги в сторону Тихорецкой собирается пробка.

Напомним, в связи с обильным снегопадом, низовой метелью, сильным ветром и ограничением видимости рекомендуется не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости.