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Фура перегородила дорогу на Технической улице в Казани, собирается пробка
Из-за непогоды на Технической улице в Казани кабину фуры развернуло к фургону, сообщают казанцы.
Пользователи в соцсетях пишут, что на данном участке дороги в сторону Тихорецкой собирается пробка.
Напомним, в связи с обильным снегопадом, низовой метелью, сильным ветром и ограничением видимости рекомендуется не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости.
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