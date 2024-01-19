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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 10:22

Фура перегородила дорогу на Технической улице в Казани, собирается пробка

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Из-за непогоды на Технической улице в Казани кабину фуры развернуло к фургону, сообщают казанцы.

Пользователи в соцсетях пишут, что на данном участке дороги в сторону Тихорецкой собирается пробка.

Напомним, в связи с обильным снегопадом, низовой метелью, сильным ветром и ограничением видимости рекомендуется не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости.

#дороги
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