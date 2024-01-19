На М12 в Татарстане ограничили движение всех видов транспорта

Из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге временно ограничено движение по М12 «Восток» на территории Республики Татарстан для всех видов транспорта. Об этом сообщает «Автодор».

Ранее мы сообщали, что «Волго-Вятскуправдор» ввел ограничения движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто на федеральных автодорогах. Движение ограничили во всех четырех регионах: Чувашии, Татарстан, Марий Эл и Ульяновской области.

Ограничения вводятся до наступления благоприятных погодных условий.