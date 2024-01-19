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На М12 в Татарстане ограничили движение всех видов транспорта
Из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге временно ограничено движение по М12 «Восток» на территории Республики Татарстан для всех видов транспорта. Об этом сообщает «Автодор».
Ранее мы сообщали, что «Волго-Вятскуправдор» ввел ограничения движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто на федеральных автодорогах. Движение ограничили во всех четырех регионах: Чувашии, Татарстан, Марий Эл и Ульяновской области.
Ограничения вводятся до наступления благоприятных погодных условий.
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