Из-за снежной бури в Казани задержаны несколько рейсов

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, по состоянию на 9 часов 30 минут задержаны несколько рейсов. Так, отменен один рейс, задерживаются еще четыре рейса в Москву и Санкт-Петербург.

В свою очередь в соцсетях сообщают, что аэропорт перенаправляет рейсы в другие аэропорты из-за погодных условий.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков. Метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков. О сильных снегопадах в Поволжье на Крещение предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.