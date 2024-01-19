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Новости Татарстана и Казани
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Из-за снежной бури в Казани задержаны несколько рейсов
По данным онлайн-табло казанского аэропорта, по состоянию на 9 часов 30 минут задержаны несколько рейсов. Так, отменен один рейс, задерживаются еще четыре рейса в Москву и Санкт-Петербург.
В свою очередь в соцсетях сообщают, что аэропорт перенаправляет рейсы в другие аэропорты из-за погодных условий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков. Метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков. О сильных снегопадах в Поволжье на Крещение предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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