Из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков

На федеральных автодорогах Татарстана из-за непогоды вновь ввели ограничение движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто. Ограничения вводятся с 05.00 до наступления благоприятных погодных условий, информирует «Волго-Вятскуправдор».

Ограничения вввели на трассах:

М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь

М7, подъезд к Кирову

Р241, Казань - Буинск - Ульяновск

Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан

Р239, подъезд к Аэропорту

А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»

А151 Цивильск - Ульяновск

Движение ограничили во всех четырех регионах: Чувашии, Татарстан, Марий Эл и Ульяновской области.

«На дорогах очень сложная ситуация», – добавили в «Волго-Вятскуправдоре».