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Происшествия 19 января 2024 06:48

Из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков

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Из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков

На федеральных автодорогах Татарстана из-за непогоды вновь ввели ограничение движения для междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто. Ограничения вводятся с 05.00 до наступления благоприятных погодных условий, информирует «Волго-Вятскуправдор».

Ограничения вввели на трассах:

  • М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
  • М7, подъезд к Кирову
  • Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
  • Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
  • Р239, подъезд к Аэропорту
  • А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
  • А151 Цивильск - Ульяновск

Движение ограничили во всех четырех регионах: Чувашии, Татарстан, Марий Эл и Ульяновской области.

«На дорогах очень сложная ситуация», – добавили в «Волго-Вятскуправдоре».

#ограничение движения
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