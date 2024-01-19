Аэропорт Казани: Мы открыты для полетов, решения о посадке принимают командиры экипажей

Несмотря на сложную метеорологическую обстановку, международный аэропорт «Казань» открыт для выполнения полетов. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

«Командиры экипажей принимают решение о выполнении посадки самостоятельно, исходя из фактических метеоусловий», – отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за снежной бури в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропорта – предоставляются напитки и питание. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка.

В аэропорту работают сотрудники транспортной прокуратуры.