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Происшествия 19 января 2024 07:52

Из-за сильного ветра и снежных заносов на дорогах Казани образовались 9-бальные пробки

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Из-за сильного ветра и снежных заносов на дорогах Казани образовались 9-бальные пробки

Из-за сильной метели и обильного снегопада на дорогах Казани обрадовались пробки в 9 баллов. Информация взята с сервиса «Яндекс Карты».

В городской Госавтоинспекции сообщают, что за сутки в столице Татарстана произошло 264 ДТП, в которых погиб один человек.

Фото: © «Яндекс Карты»

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам 8(843)53 338 88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)29 191 91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

#пробки в казани
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