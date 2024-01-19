Из-за сильного ветра и снежных заносов на дорогах Казани образовались 9-бальные пробки

Из-за сильной метели и обильного снегопада на дорогах Казани обрадовались пробки в 9 баллов. Информация взята с сервиса «Яндекс Карты».

В городской Госавтоинспекции сообщают, что за сутки в столице Татарстана произошло 264 ДТП, в которых погиб один человек.

Фото: © «Яндекс Карты»

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам 8(843)53 338 88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)29 191 91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).