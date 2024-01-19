Власти Челнов призвали водителей с пониманием отнестись к работе спецтехники

На Республику Татарстан, в том числе и на Набережные Челны, ночью обрушилась метель, которая сопровождается сильным боковым ветром, на дорогах образовались снежные заносы. Спецтехника работает в усиленном режиме, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к уборке снега и не мешать работе спецтехники. Сейчас убираются местные проезды, но автомобили пытаются проехать по сугробам. В течение 2-3 часов заезды открываются.

Сегодня на объезде участков руководитель исполкома Фарид Салахов лично просил водителей выбрать путь для объезда, чтобы не создавать затор на дороге.

«Кроме основных проспектов, сразу убираются дороги у жилых домов, — сообщил руководитель исполнительного комитета. — Сейчас идет погрузка снега в снегопогрузчик для вывоза осадков на снегосвалку. Сегодня вышли на дороги более 200 единиц техники МУП ПАД, сейчас уже работают 6 колонн, которые сдвигают снег, после он вывозится. Работает более тысячи дворников предприятия автомобильных дорог, ПКО, которые обслуживают общественные пространства, дворники управляющих компаний, которые убирают территорию возле жилых домов».

Предприятие автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы. Дорожники работают в круглосуточном режиме. В первую очередь убираются дороги первой категории — где ходит общественный транспорт, далее — пути к социальным объектам, это школы, детсады, медучреждения.

Директор МУП ПАД Марат Анисимов обращается к автомобилистам с просьбой корректировать маршрут с учетом работы спецтехники.

«Очищается много местных проездов. Проявите терпение, в течение 2-3 часов открываем заезды на местные проезды, чем меньше машин будет ездить по местным проездам, тем быстрее уберем дороги», – призвал он.

В этом году силами ПАД в хранилища отправлено более 500 тысяч кубометров снега, что в два раза превышает объем, вывезенный в прошлую зиму.

Марат Анисимов поделился моментами технологии работы дорожников: «В первую очередь убирается снег с проезжей части. Он сдвигается в сторону обочины. С помощью автогредейров перекидывается, делается вал, который с помощью снегопогрузчика погружается в самосвалы. После того, как сгребли снег с проезжей части, наша задача — обработать противогололедными материалами. Либо соль, либо соляная смесь. Наша задача — устранить образование колейности, гололедов. После этого колонна техники с щеточно-плужным оборудованием еще раз проходит, чтобы очистить дороги до асфальта», — рассказал он.