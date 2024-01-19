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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 13:46

В Метроэлектротрансе сообщили о сбое в работе троллейбусов в Казани

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На улицах Казани из-за снегопада и припаркованных автомобилей на полосах общественного транспорта затруднено движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс».

«Сейчас дорожники убирают снег с основных магистралей города и ссыпают его у края дорог, чтобы потом вывезти. А автомобилисты оставляют свои машины у обочин, дополнительно сужая улицы», – отметили в Telegram-канале предприятия.

Автовладельцев просят не оставлять транспорт на пути следования троллейбусов и не создавать помеху движению.

Фото: «Метроэлектротранс»

#общественный транспорт казани
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