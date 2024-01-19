В Метроэлектротрансе сообщили о сбое в работе троллейбусов в Казани

На улицах Казани из-за снегопада и припаркованных автомобилей на полосах общественного транспорта затруднено движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс».

«Сейчас дорожники убирают снег с основных магистралей города и ссыпают его у края дорог, чтобы потом вывезти. А автомобилисты оставляют свои машины у обочин, дополнительно сужая улицы», – отметили в Telegram-канале предприятия.

Автовладельцев просят не оставлять транспорт на пути следования троллейбусов и не создавать помеху движению.