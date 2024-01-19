Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Метроэлектротрансе сообщили о сбое в работе троллейбусов в Казани
На улицах Казани из-за снегопада и припаркованных автомобилей на полосах общественного транспорта затруднено движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс».
«Сейчас дорожники убирают снег с основных магистралей города и ссыпают его у края дорог, чтобы потом вывезти. А автомобилисты оставляют свои машины у обочин, дополнительно сужая улицы», – отметили в Telegram-канале предприятия.
Автовладельцев просят не оставлять транспорт на пути следования троллейбусов и не создавать помеху движению.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников