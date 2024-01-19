Чернышенко примет участие в заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС по ВКС

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Игорь Левитин будут принимать в официальных мероприятих в Казани сегодня в режиме ВКС, сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана.

Планировалось личное участие Чернышенко и Левитина в заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС, а также в коллегии Минцифры Татарстана. Погода внесла свои коррективы, поэтому вице-премьер и помощник Президента России будут участвовать в событиях в Казани дистанционно.

«Дмитрий Чернышенко и Игорь Левитин в режиме ВКС будут принимать участие», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Раиса РТ.

Напомним, что Игры стран БРИКС – это международное спортивное событие, которое Казань готовится принять с 20 по 23 июня этого года. Игры пройдут в преддверии саммита лидеров блока, который состоится в октябре 2024-го.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за два дня на Казань обрушится около месячной нормы снега. Из-за метели в Международном аэропорту «Казань» задержаны несколько рейсов. При этом в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что открыты для полетов, а решения о посадке принимают командиры экипажей.