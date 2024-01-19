В Лаишевском районе из-за непогоды введены ограничения на крещенские купания

Из-за погодных условий на открытых трех водоёмах в селах Тарлаши, Ташкирмень, Лаишево — вводятся ограничения на крещенские купания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

«До купели на Каме нужно дойти. Но из-за плохой видимости это сделать будет крайне сложно. Безусловно, спасатели будут дежурить у этих купелей. Но в любом случае окунаться на открытых участках очень опасно. Очень сильно метет», — поделились в администрации.

Власти района рекомендуют воспользоваться купелями при родниках. В Лаишевском районе их три — на Биме, в Среднем Девятово и купели Святителя Луки в Егорьево.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков.