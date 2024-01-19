Видео: В казанском поселке внедорожник вытащил фуру, которую развернуло на дороге

Снежный коллапс в Татарстане продемонстрировал готовность местных жителей помочь друг другу в любых ситуациях.

Так, сегодня утром на мосту между поселками Салмачи и Куюки фуру развернуло прямо на дороге. В результате, сообщают местные жители в соцсетях, образовалась многокилометровая пробка.

На помощь пришел водитель внедорожника, который помог вытащить фуру и восстановить движение.

Погодные условия в республике станут причиной пробуксовки не одного автомобиля: метеоролог КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков. О сильных снегопадах в Поволжье на Крещение предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.