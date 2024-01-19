Из-за погодных условий не работает ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон

Из-за сильного снегопада ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон сегодня не возобновит работу, информирует сообщество «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с резким ухудшением метеоусловий переправа Аракчино — Верхний Услон открыться не сможет», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды переправа через Волгу была временно закрыта 16 января и должна была вновь заработать сегодня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков.