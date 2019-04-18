Доля кошерной продукции марки «Махеевъ» из кошерного ассортимента достигла 2%

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Компания АО «Эссен Продакшн АГ» за 2018 год существенно расширила ассортимент и географию поставок кошерной продукции. На настоящий момент доля производства составила более 2% от объема кошерной продукции, более 735 тонн поставляется только в Израиль. Не менее востребован кошерный ассортимент в США и России. Это 34 наименования товара, включая майонезы, соусы, джемы и кетчупы.

Первый сертификат на кошерную продукцию торговой марки «Махеевъ» был получен в августе 2017 года. В последние годы заметен тренд на национальную пищу и сертификацию качества продукции. Идея получения сертификата была продиктована требованиями рынка. Поставки соусов и майонезов в Израиль начались еще в 2006 году, к 2017 узнаваемость марки потребовала ввода ассортимента в кошерные сетевые магазины. С 2017-го по 2018 год компания «Махеевъ» смогла занять лидирующую позицию на рынке в кошерном сегменте.

Сертификат кошерности выдается Департаментом кашрута при главном раввинате России. Эксперты проверяют ее и производство на соблюдение строгих норм еврейского диетарного закона. Слово «кашрут» на иврите означает «пригодный», не противоречащий канонам ортодоксального иудаизма. Сертификат кошерности — Kosher — подтверждает чистоту продукции.

Кошерная продукция производится на общих линиях. Однако существуют отдельные сырьевые составляющие, к которым обязательно предъявляются требования кошерности. У всех поставщиков сырья, работающих с АО «Эссен Продакшн АГ», есть сертификат высокого уровня кошерности. В настоящий момент сертификаты кошерности признаются всеми общинами в Израиле. Маркировка продукции производится только для отдельных стран и поставок.

Задачей на 2019 год АО «Эссен Продакшн АГ» считает расширение кошерного ассортимента, рост объема и географии поставок. Крупных игроков на рынке в этом сегменте пока нет, есть место для роста продаж.

Коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов: «Кошерный продукт имеет всемирно признанный знак отличия — сертификат кошерности. На нем стоит имя конкретного раввина, который подтвердил кошерность. Это повышает доверие к марке и лояльность к бренду, обеспечивает увеличение продаж».

Справка о компании.

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,59 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд № 1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25% от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.