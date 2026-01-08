«Золотая маска» или заветный кров для ТЮЗа: что стало главным в культуре Казани в 2025-м?

Культурная жизнь столицы Татарстана год от года становится все насыщеннее. Уходящий год – отдельная значимая страница, вошедшая в летопись отрасли культуры. «Татар-информ» предлагает своим читателям вспомнить, какие выставки, спектакли и фестивали особенно прозвучали в 2025 году.





Рустам Минниханов, Ирек Файзуллин, Ольга Любимова и Владимир Машков на открытии нового здания театра имени Камала

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый театр и первый спектакль об СВО

Подводить итоги года – хорошая традиция. В череде событий, где одно кажется интереснее и важнее другого, можно упустить из виду то, что добавляет существенные штрихи к палитре воспоминаний. «Татар-информ» собрал вехи культурных событий Казани в уходящем году.

Уходящий год начался с долгожданного официального открытия нового здания театра имени Камала. Событие стало значимым в масштабах России.

20 января на церемонии с участием министра культуры России Ольги Любимовой и актера, президента фестиваля и одноименной профессиональной премии Владимира Машкова было объявлено о том, что летом же в новом храме Мельпомены состоится награждение лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые проведение церемонии премии было запланировано в регионе, а не в столице страны.

Светлана Касьян в опере «Манон Леско» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В феврале на традиционном ежегодном для второй половины зимы Шаляпинском фестивале впервые в оперном театре имени Джалиля и впервые в Казани и республике в целом была поставлена (хотя и в концертном исполнении) всемирно известная опера «Манон Леско». Главную партию в ней исполнила Светлана Касьян – единственная женщина (дама), удостоенная ордена Святого Сильвестра от папы римского Франциска (скончавшегося в апреле прошлого года), который был поклонником голоса Касьян.

Премьера спектакля ТЮЗа «Просто жить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В феврале же в республике был поставлен первый спектакль на тему СВО. Премьеру «Просто жить» выпустил Казанский ТЮЗ. И это несмотря на отсутствие у театра постоянного помещения из-за реконструкции собственного исторического здания.

Мергасовский дом Фото предоставлено Сергеем Саначиным

Кроме того, во втором месяце года бурно обсуждались тревожные новости об очередных «карстовых провалах» под памятником конструктивизма – Мергасовским домом. Были предприняты инженерные меры для сдерживания разрушений постройки раннего советского времени.

Открытие выставки Марка Шагала в Галерее современного искусства музея ИЗО РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Очередь на Шагала и Съезд министров культуры стран ОИС

Ажиотажным событием марта стало открытие выставки Марка Шагала в Галерее современного искусства. В фойе музея выстроилась очередь, а в гардеробе не хватало мест для всех желающих посетить вернисаж.

На фестивале им. Нуриева представили новую версию балета «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В апреле театр оперы и балета имени Джалиля представил новую версию балета «Лебединое озеро» в постановке известного балетмейстера Владимира Васильева. Вскоре спектакль показали и в Москве, на исторической сцене Большого театра.

Археолог Полина Каплан стала номинантом «музейного Оскара» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в четвертом месяце стало известно, что два номинанта от Казани претендуют на музейный Оскар – Национальную премию имени Лихачева от Министерства культуры России: археолог Института археологии Академии наук РТ Полина Каплан и выставка Центра «Эрмитаж-Казань». Вручали премию Лихачева в мае в Москве, в Малом театре России. На церемонию была приглашена и обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова, которая в эти же дни стала в столице участницей всероссийского форума «Музейный гид».

Съезд министров культуры стран ОИС прошел в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С участием Ольги Любимой в мае в Казани прошел Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Глава федерального ведомства подчеркнула, что мероприятия, запланированные в Казани, получившей статус культурной столицы исламского мира в 2026 году, – большое общее дело. А первым культурным мостом KazanForum стала выставка художника из Ирака Сафаа Аль-Саадуна в Казанском Кремле.

Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева в театре Джалиля завершился спектаклем Донбасского театра Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завершил май и фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева гастрольный спектакль «Война и мир» от Донбасс Оперы.

Фестиваль «Науруз» прошел уже в новом здании театра Камала Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Золотая маска» и народный сбор на музей Константина Васильева

Июнь оказался переполнен театральными событиями. Программу фестиваля «Науруз» дополнила Международная театральная олимпиада. Показы проходили в новом здании театра Камала. Казанцы смогли увидеть, например, «Гамлета» от театра ЮАР в формате спектакля ростовых кукол, современное прочтение трагедии «Ио» от известного на весь мир греческого режиссера Теодороса Терзопулоса и спектакль «Кроткая» по Достоевскому от бразильского театра.

Илья Славутский получил «Золотую маску» «за умение держать паузу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наконец, именно в июне в Казани прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Перед вручением президент премии Владимир Машков анонсировал изменения в номинациях с 2026 года, а также сообщил, что еще четыре региона готовы принять церемонию вслед за Татарстаном. От нашей республики «Золотую маску» получил актер и режиссер Илья Славутский – «за умение держать паузу».

Дом-музей Константина Васильева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вот на капремонт музея художника Константина Васильева бюджетных денег не нашлось. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в первый месяц лета объявил на эту задачу народный сбор. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова призвала позднее в своем телеграм-канале: «Мы собираем средства на реконструкцию Музея К. Васильева в пос. Васильево несколько месяцев. Осталось еще 90 процентов суммы. И мы надеемся на помощь всех, кто понимает важность! Домик совсем плох, его надо спасать. Помогаю сама и призываю всех присоединиться к акции».

Цирковое шоу в рамках фестиваля «Горький+» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В июле на нескольких площадках Казани прошел фестиваль Евгения Миронова «Горький +». Казанцы и гости города могли посетить цирковое шоу у «Чаши», инсталляцию в Тайницкой башне Кремля и спектакли.

Участники музыкального конкурса «Новая волна» в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Киркоров и Ко в Казани + новый главный дирижер театра Джалиля

В августе в Казани проходил музыкальный конкурс Игоря Крутого «Новая волна». В столицу Татарстана приехали звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Дима Билан, Лариса Долина. А начинающие артисты-конкурсанты создали для Казани макет барельефа, который установят на Кремлевской набережной.

Казахстанский театр имени Абая представил в Казани национальную оперу «Хан Султан» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарская филармония в августе анонсировала, что намерена поставить на своей сцене оперу «Борис Годунов». Казахстанский театр имени Абая представил на сцене театра имени Джалиля национальную оперу «Хан Султан». А Центр «Эрмитаж-Казань» отпраздновал 20-летие своего существования.

Антон Аниханов занял должность главного дирижера театра им. Мусы Джалиля Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В сентябре театр оперы и балета имени Джалиля официально объявил о смене главного дирижера. На эту должность был назначен Антон Аниханов.

Казанское училище имени Фешина в сентябре отметило свое 130-летие Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Монастырь художеств» – Казанское училище имени Фешина в сентябре отметило свое 130-летие, а фестиваль этномоды «Стиль жизни – Культурный код» собрал в Казани дизайнеров шести стран. В первый месяц осени стартовал двухмесячный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab, открывшийся на Черном озере мультимедийной мистерией neon nature. В ноябре фестиваль представил в новом здании театра Камала пять мировых премьер, написанных специально к событию.

Михаил Пиотровский на открытии выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в Центре «Эрмитаж-Казань» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

20-летие Центра «Эрмитаж-Казань» и новый «капитан» Нацмузея РТ

В октябре Центр «Эрмитаж-Казань» открыл новую выставку «Юсуповы. Роскошь сквозь века», посвященную дворянам, происходящим из рода казанской царицы Сююмбике. На открытие приехал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Казани в этом году вручали не только «Золотую маску», но и «Музейный Олимп – 2025» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань стала столицей премии профессионального сообщества «Музейный Олимп – 2025». Одна из наград была вручена музею-заповеднику Елабуги.

Айрат Файзрахманов был назначен и. о. директора Национального музея РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще одно важное событие октября – в Национальном музее РТ сменился руководитель. С предыдущим директором Алисой Вяткиной не продлили контракт, исполняющим обязанности назначен Айрат Файзрахманов – кандидат исторических наук, до этого момента руководивший пресс-службой Министерства культуры Татарстана.

На фестивале современного балета StagePlatforma представили балет-детектив «Пуаро» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди знаковых событий ноября – балет-детектив «Пуаро» a la немое кино, тапером в котором предстал известный композитор Эльмир Низамов. Спектакль презентовали на фестивале современного балета StagePlatforma Олега Ивенко на сцене театра имени Джалиля.

Театр им. Качалова впервые в Казани поставил «Привидения» Ибсена Фото: © предоставлено КАРБДТ им. В. И. Качалова

Драмтеатр имени Качалова в ноябре выпустил премьеру по наделавшему шуму больше века назад произведению норвежского писателя Генрика Ибсена «Привидения». Несмотря на популярность в мире, в Казани эта драма прежде никогда не ставилась.

Театр Тинчурина переехал в бывшее здание театра Камала на улице Татарстан в Казани, а бывшее здание Тинчуринского на улице Горького (на фото) временно занял ТЮЗ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Долгожданный кров для Казанского ТЮЗа-скитальца

Несмотря на такую богатую палитру только основных событий года, важнейшим и самым долгожданным стало все-таки обретение пусть и временного, но крова Казанским ТЮЗом.

Здание ТЮЗа на улице Островского все еще находится на реконструкции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за реконструкции своего здания театр для юношества вынужден был в течение полутора лет давать спектакли, скитаясь по разным ДК и театрам, хотя простейшим решением могло быть временное его размещение в освободившемся здании театра Камала на ул. Татарстан. Наконец, с декабря Казанский ТЮЗ въехал в здание на Горького, 13, где до того располагался театр Тинчурина, занявший осенью старое здание театра Камала. Новогодние спектакли Казанский ТЮЗ будет показывать уже полностью в здании на Горького. Здесь же он продолжит работать до завершения строительных работ в родном здании на Островского.

В бывшей швейной фабрике «Адонис» открылся креативный кластер Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Значимым событием декабря стала презентация, хотя и неофициальная, новой функции зданий швейной фабрики «Адонис» в историческом квартале центра Казани. Здесь теперь размещается креативный кластер, совладельцем которого стал экс-собственник и инициатор подобного пространства в Москве – дизайн-завода «Флакон» – Ян Ярмощук.