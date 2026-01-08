«Золотая маска» или заветный кров для ТЮЗа: что стало главным в культуре Казани в 2025-м?
Главные события культуры столицы Татарстана в минувшем году
Культурная жизнь столицы Татарстана год от года становится все насыщеннее. Уходящий год – отдельная значимая страница, вошедшая в летопись отрасли культуры. «Татар-информ» предлагает своим читателям вспомнить, какие выставки, спектакли и фестивали особенно прозвучали в 2025 году.
Новый театр и первый спектакль об СВО
Подводить итоги года – хорошая традиция. В череде событий, где одно кажется интереснее и важнее другого, можно упустить из виду то, что добавляет существенные штрихи к палитре воспоминаний. «Татар-информ» собрал вехи культурных событий Казани в уходящем году.
Уходящий год начался с долгожданного официального открытия нового здания театра имени Камала. Событие стало значимым в масштабах России.
20 января на церемонии с участием министра культуры России Ольги Любимовой и актера, президента фестиваля и одноименной профессиональной премии Владимира Машкова было объявлено о том, что летом же в новом храме Мельпомены состоится награждение лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые проведение церемонии премии было запланировано в регионе, а не в столице страны.
В феврале на традиционном ежегодном для второй половины зимы Шаляпинском фестивале впервые в оперном театре имени Джалиля и впервые в Казани и республике в целом была поставлена (хотя и в концертном исполнении) всемирно известная опера «Манон Леско». Главную партию в ней исполнила Светлана Касьян – единственная женщина (дама), удостоенная ордена Святого Сильвестра от папы римского Франциска (скончавшегося в апреле прошлого года), который был поклонником голоса Касьян.
В феврале же в республике был поставлен первый спектакль на тему СВО. Премьеру «Просто жить» выпустил Казанский ТЮЗ. И это несмотря на отсутствие у театра постоянного помещения из-за реконструкции собственного исторического здания.
Кроме того, во втором месяце года бурно обсуждались тревожные новости об очередных «карстовых провалах» под памятником конструктивизма – Мергасовским домом. Были предприняты инженерные меры для сдерживания разрушений постройки раннего советского времени.
Очередь на Шагала и Съезд министров культуры стран ОИС
Ажиотажным событием марта стало открытие выставки Марка Шагала в Галерее современного искусства. В фойе музея выстроилась очередь, а в гардеробе не хватало мест для всех желающих посетить вернисаж.
В апреле театр оперы и балета имени Джалиля представил новую версию балета «Лебединое озеро» в постановке известного балетмейстера Владимира Васильева. Вскоре спектакль показали и в Москве, на исторической сцене Большого театра.
Кроме того, в четвертом месяце стало известно, что два номинанта от Казани претендуют на музейный Оскар – Национальную премию имени Лихачева от Министерства культуры России: археолог Института археологии Академии наук РТ Полина Каплан и выставка Центра «Эрмитаж-Казань». Вручали премию Лихачева в мае в Москве, в Малом театре России. На церемонию была приглашена и обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова, которая в эти же дни стала в столице участницей всероссийского форума «Музейный гид».
С участием Ольги Любимой в мае в Казани прошел Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Глава федерального ведомства подчеркнула, что мероприятия, запланированные в Казани, получившей статус культурной столицы исламского мира в 2026 году, – большое общее дело. А первым культурным мостом KazanForum стала выставка художника из Ирака Сафаа Аль-Саадуна в Казанском Кремле.
Завершил май и фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева гастрольный спектакль «Война и мир» от Донбасс Оперы.
«Золотая маска» и народный сбор на музей Константина Васильева
Июнь оказался переполнен театральными событиями. Программу фестиваля «Науруз» дополнила Международная театральная олимпиада. Показы проходили в новом здании театра Камала. Казанцы смогли увидеть, например, «Гамлета» от театра ЮАР в формате спектакля ростовых кукол, современное прочтение трагедии «Ио» от известного на весь мир греческого режиссера Теодороса Терзопулоса и спектакль «Кроткая» по Достоевскому от бразильского театра.
Наконец, именно в июне в Казани прошла церемония вручения премии «Золотая маска». Перед вручением президент премии Владимир Машков анонсировал изменения в номинациях с 2026 года, а также сообщил, что еще четыре региона готовы принять церемонию вслед за Татарстаном. От нашей республики «Золотую маску» получил актер и режиссер Илья Славутский – «за умение держать паузу».
А вот на капремонт музея художника Константина Васильева бюджетных денег не нашлось. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в первый месяц лета объявил на эту задачу народный сбор. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова призвала позднее в своем телеграм-канале: «Мы собираем средства на реконструкцию Музея К. Васильева в пос. Васильево несколько месяцев. Осталось еще 90 процентов суммы. И мы надеемся на помощь всех, кто понимает важность! Домик совсем плох, его надо спасать. Помогаю сама и призываю всех присоединиться к акции».
В июле на нескольких площадках Казани прошел фестиваль Евгения Миронова «Горький +». Казанцы и гости города могли посетить цирковое шоу у «Чаши», инсталляцию в Тайницкой башне Кремля и спектакли.
Киркоров и Ко в Казани + новый главный дирижер театра Джалиля
В августе в Казани проходил музыкальный конкурс Игоря Крутого «Новая волна». В столицу Татарстана приехали звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Дима Билан, Лариса Долина. А начинающие артисты-конкурсанты создали для Казани макет барельефа, который установят на Кремлевской набережной.
Татарская филармония в августе анонсировала, что намерена поставить на своей сцене оперу «Борис Годунов». Казахстанский театр имени Абая представил на сцене театра имени Джалиля национальную оперу «Хан Султан». А Центр «Эрмитаж-Казань» отпраздновал 20-летие своего существования.
В сентябре театр оперы и балета имени Джалиля официально объявил о смене главного дирижера. На эту должность был назначен Антон Аниханов.
«Монастырь художеств» – Казанское училище имени Фешина в сентябре отметило свое 130-летие, а фестиваль этномоды «Стиль жизни – Культурный код» собрал в Казани дизайнеров шести стран. В первый месяц осени стартовал двухмесячный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab, открывшийся на Черном озере мультимедийной мистерией neon nature. В ноябре фестиваль представил в новом здании театра Камала пять мировых премьер, написанных специально к событию.
20-летие Центра «Эрмитаж-Казань» и новый «капитан» Нацмузея РТ
В октябре Центр «Эрмитаж-Казань» открыл новую выставку «Юсуповы. Роскошь сквозь века», посвященную дворянам, происходящим из рода казанской царицы Сююмбике. На открытие приехал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Казань стала столицей премии профессионального сообщества «Музейный Олимп – 2025». Одна из наград была вручена музею-заповеднику Елабуги.
Еще одно важное событие октября – в Национальном музее РТ сменился руководитель. С предыдущим директором Алисой Вяткиной не продлили контракт, исполняющим обязанности назначен Айрат Файзрахманов – кандидат исторических наук, до этого момента руководивший пресс-службой Министерства культуры Татарстана.
Среди знаковых событий ноября – балет-детектив «Пуаро» a la немое кино, тапером в котором предстал известный композитор Эльмир Низамов. Спектакль презентовали на фестивале современного балета StagePlatforma Олега Ивенко на сцене театра имени Джалиля.
Драмтеатр имени Качалова в ноябре выпустил премьеру по наделавшему шуму больше века назад произведению норвежского писателя Генрика Ибсена «Привидения». Несмотря на популярность в мире, в Казани эта драма прежде никогда не ставилась.
Долгожданный кров для Казанского ТЮЗа-скитальца
Несмотря на такую богатую палитру только основных событий года, важнейшим и самым долгожданным стало все-таки обретение пусть и временного, но крова Казанским ТЮЗом.
Из-за реконструкции своего здания театр для юношества вынужден был в течение полутора лет давать спектакли, скитаясь по разным ДК и театрам, хотя простейшим решением могло быть временное его размещение в освободившемся здании театра Камала на ул. Татарстан. Наконец, с декабря Казанский ТЮЗ въехал в здание на Горького, 13, где до того располагался театр Тинчурина, занявший осенью старое здание театра Камала. Новогодние спектакли Казанский ТЮЗ будет показывать уже полностью в здании на Горького. Здесь же он продолжит работать до завершения строительных работ в родном здании на Островского.
Значимым событием декабря стала презентация, хотя и неофициальная, новой функции зданий швейной фабрики «Адонис» в историческом квартале центра Казани. Здесь теперь размещается креативный кластер, совладельцем которого стал экс-собственник и инициатор подобного пространства в Москве – дизайн-завода «Флакон» – Ян Ярмощук.