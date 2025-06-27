«Умение держать паузу»: кому ушли «Золотые маски» с церемонии в Казани

Уникальный случай: церемония награждения лауреатов «Золотой маски» прошла накануне вечером не в Москве и не в Питере. О том, какие регионы привезут домой богатый урожай масок, кто из номинантов запрыгнул в последний вагон прежнего формата премии и кого жюри отметило «за умение держать паузу», - в репортаже «Татар-информа» из театра Камала.





Красную ковровую дорожку перед входом в новое здание театра имени Камала начали раскладывать всего за час до церемонии

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Чтобы это новейшее здание с уникальными сценами увидела вся театральная Россия»

Красную ковровую дорожку перед входом в новое здание театра имени Камала начали раскладывать всего за час до церемонии. Причем не одну, а целых три! Гостей и номинантов здесь готовились встретить аниматоры в национальных костюмах. Справа и слева от входов организаторы разместили две фотозоны с эмблемой премии – желающих запечатлеть себя на таком фоне оказалось, конечно же, немало.

На верху парадной лестницы в ожидании VIP-гостей в вечернем черном платье свободного кроя и колье из белого жемчуга всматривалась в прибывающих министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. А сразу за ней ряд официантов настойчиво предлагал гостям начать вечер с бокала шампанского.

На верху парадной лестницы в ожидании VIP-гостей всматривалась в прибывающих министр культуры Татарстана Ирада Аюпова Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Подведение итогов очередного сезона Национальной театральной премии «Золотая маска» прежде проходило в Москве, лишь раз за 31-летнюю историю фестиваля-конкурса переместившись в Санкт-Петербург. Новое здание театра Камала, увиденное год назад еще на этапе строительства президентом премии и фестиваля, народным артистом России Владимиром Машковым, убедило провести церемонию XXXI «Золотой маски» в столице Татарстана.

«Для меня это было очень эмоциональным и чувственным решением. В России 660 государственных театров. Наверное, в два раза больше еще частных. Россия – абсолютно театральная страна. Когда появляется новый театр – это огромное событие, особенно в такое непростое время, переломное. Меня поразил театр и поразило то, что все – Министерство культуры республики, Раис и мэр – с таким уважениям относятся к театральному искусству и служителям Мельпомены. Мне очень хотелось, чтобы это новейшее здание с такими уникальными сценами увидела вся театральная Россия», – сказал Машков накануне вручения премии, открывая выставкой «Театр начинается с афиши» Дни «Золотой маски» в Казани.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Образовательная программа премии – тоже новшество этого года. Она включала мастер-классы, лекции и встречи с театральными деятелями, для посещения которых требовалась только онлайн-регистрация.

«Все лауреаты - уже в истории нашего многонационального российского театра»

«Добрый вечер, дорогие друзья, Владимир Львович (Машков)! Для нас большая честь приветствовать вас в этом новом театре на таком знаковом мероприятии в 31-й раз. И это происходит в Казани. Спасибо за доверие! Хуш килдегез!», - сказал, открывая церемонию, Рустам Минниханов.

Владимир Машков поблагодарил Раиса Татарстана и министра культуры региона за помощь в проведении премии.

«Без этого мы бы не смогли совершить это непростое путешествие. Еще хочу поблагодарить всех, кто приехал сюда в это непростое время – спасибо вам! И еще я хочу поблагодарить ребят, защитников нашей Родины, которые нас оберегают и дают возможность нам заниматься своим любимым делом», - сказал председатель Союза театральных деятелей России.

Он также напомнил, что «Золотая маска» - символ признания профессионалов, но проигравших после оглашения лауреатов премии не будет.

«Вы все уже в истории нашего многонационального российского театра», - подчеркнул Машков.

«Золотая маска» - символ признания профессионалов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На премию, к слову, поступило более 700 заявок, и лишь 45 спектаклей были допущены в номинанты. Причем региональные театры подали на «Золотую маску» 536 заявок. Участвовать могли постановки, представленные зрителям премьерно с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

От Татарстана в этом году в числе номинантов премии оказался только актер театра имени Качалова, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Илья Славутский – как претендент на «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в спектакле «Гамлет». Для актера номинация оказалась шансом впрыгнуть в уходящий поезд – Машков накануне анонсировал изменение структуры номинаций премии. На следующей «Золотой маске» частных (индивидуальных) номинаций уже не будет.

Владимир Машков поблагодарил Раиса Татарстана и министра культуры региона за помощь в проведении премии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году индивидуальные номинации (например, лучшая мужская и женская роли, – прим. Т-и) у нас в последний раз. Наше дело – театр – дело коллективное. И в следующем году будут выбираться лучшие спектакли страны, которых в каждом направлении, в каждом жанре может быть до пяти. Поэтому в следующем году мы увидим в победителях целиком спектакли, которые будут являться тем драйвером и пониманием, что же происходит в театральном мире России», – анонсировал Машков.

При этом народный артист России отметил, что разделять Национальную театральную премию на два потока региональных и столичных театров было бы неправильно.

«Россия богата бесконечными талантами. Мы разделять их не будем», – сказал он.

Лауреатов в некоторых номинациях жюри «Золотой маски» не выбрало уже в этом сезоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пять «Золотых масок» башкирам, по три якутам и москвичам

Впрочем, на удивление гостей премии и самих номинантов, лауреатов в некоторых номинациях жюри «Золотой маски» не выбрало уже в этом сезоне. Например, не оказалось лучших среди претендентов в номинациях «Балет. Лучший спектакль. Современный танец», «Лучший спектакль. Эксперимент» и «Драматический театр. Лучшая работа художника по костюмам». А в номинацииях «Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл», «Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл», «Лучшая работа дирижера. Балет» жюри не смогло и вовсе отобрать кандидатов еще до оглашения списка номинантов.

По традиции премии имена победителей держатся в секрете до момента оглашения, поэтому каждый из номинантов заинтересован присутствовать на церемонии подведения итогов – на случай победы. Единственной, кто, судя по наряду, был уверен, что получит свою «Золотую маску», оказалась актриса Башкирского театра оперы и балета Любовь Буторина: в номинации «Опера. Лучшая женская роль» она стала кандидатом без конкурентов. И действительно стала обладательницей главной театральной награды за роль Танкабики в оперном спектакле «В ночь лунного затмения».

Актриса Башкирского театра оперы и балета Любовь Буторина забрала «Маску» в номинации «Опера. Лучшая женская роль» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этот же спектакль собрал богатую жатву наград, получив еще четыре «Золотые маски»: за лучшую работу дирижера (Валерий Платонов), художника-постановщика и художника по костюмам (Екатерина Малинина) и за лучшую мужскую роль (Василий Ефимов).

В семи номинациях на 31-ю «Золотую маску» был номинирован спектакль «Сияющий камень» театра из Якутска «Саха Опера Балет». Получил три – как лучший спектакль в балете, за главную женскую роль (Мария Кузьмина) и за лучшую работа художника по свету (Иван Шандровский).

Спектакль «Сияющий камень» театра из Якутска «Саха Опера Балет» получил три «Золотые маски» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также три «Золотые маски» получил спектакль «Соборяне» Русского концертного агентства (Москва): за лучшую работу художника-постановщика Марии Митрофановой, а также за лучшее исполнение мужской и женской ролей второго плана (Марк Бурлай и Наталья Егорова).

Лучшей оперой эксперты премии назвали «Не только любовь» Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, этот же спектакль получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера (Евгений Писарев). Лучшим мюзиклом стал «Айсвилль» Театра на Садовой (Санкт-Петербург).

Персональную «Золотую маску» за спектакль «Черные доски» получил его режиссер Владимир Кузнецов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вероятно, больше всех «Золотой маске» радовался драмтеатр города Владимир. Его постановка «Черные доски» признан лучшим драматическим спектаклем большой формы. А также персональную «Золотую маску» за этот спектакль получил его режиссер Владимир Кузнецов.

«Я первый раз номинирован и - сразу. Я хочу сказать спасибо всем экспертам, хочу сказать спасибо театру, в котором служу больше 25 лет. Владимирский академический театр впервые получает эту награду. Я хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда меня поддерживает. Хочу сказать спасибо, конечно, всем своим педагогам и учителям – это и ваша награда! Верны театру, запаху кулис, за верность эту нам дано богатство. Оно в союзе нашем – нашем братстве. Театр не только сцена, это жизнь!» - сказал, выйдя на сцену, Кузнецов.

«Золотая маска» за лучшую мужскую роль досталась Юрию Малашину за роль папы в одноименном спектакле Русского драмтеатра Удмуртии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А еще «тем, кто держит паузу в театре»

«Золотая маска» за лучшую мужскую роль досталась не Казани. Наряду с Ильей Славутским в этой номинации были представлены еще пять актеров. Премию жюри присудило Юрию Малашину за роль папы в одноименном спектакле Русского драмтеатра Удмуртии. Славутского-младшего, однако, несколько минут спустя все же вызвали на сцену за персональной «Золотой маской»: все за ту же роль Клавдия в спектакле «Гамлет» жюри драматического театра отметило актера спецпремией.

«Все решения нашего жюри были принято большинством голосов. Хочу сказать, что все наши спецпремии жюри мы вручили артистам – тем, кто держит паузу в театре. У Сергея Юрского есть книга «Кто держит паузу». В кино, безусловно, паузу держит режиссер. В театре тоже есть режиссерская пауза. Но в конце концов вот эту паузу, в которой происходит самое главное, держит артист. На артиста приходит зритель посмотреть, как он держит паузу и что с ним происходит. Премия жюри за яркое исполнение роли Клавдия – Илья Славутский, театр имени Качалова», - сказал председатель жюри драматического театра и театра кукол Александр Коручеков.

Всего на церемонии награждения премии «Золотая маска» вручили 38 наград, шесть – в основной номинации «Лучший спектакль», 25 – в персональных номинациях. А также пять специальных премий жюри и две новые награды – специальные премии президента «Золотой Маски» и сопредседателя Союза театральных деятелей России Валерия Гергиева.

Церемонии награждения следующих сезонов, не исключил Владимир Машков, также могут быть проведены не в Москве. По его словам, уже четыре региона заявили о своем желании принять у себя «Золотую маску».