Машков: Еще четыре региона готовы принять «Золотую маску» вслед за Татарстаном

Еще четыре региона предложили провести у себя церемонию вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

При этом театральный деятель не стал уточнять, какие именно регионы хотели бы принять церемонию вручения премии. По его словам, пусть это пока останется тайной.

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.