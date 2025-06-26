Накануне церемонии «Золотой маски» в Казани Машков объявил об изменениях в номинациях

Со следующего года структура номинаций Российской национальной театральной премии «Золотая маска» претерпит изменения. Об этом, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа», рассказал народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков после открытия в Казани выставки «Театр начинается с афиши».

«В этом году в последний раз у нас есть индивидуальные номинации (например, лучшая мужская и женская роли – прим.Т-и). Как я сегодня уже говорил, наше дело – театр – дело коллективное. И в следующем году будут выбираться лучшие спектакли страны, которых может быть в каждом направлении, в каждом жанре до пяти. Поэтому в следующем году мы уже увидим в победителях целиком спектакли, которые будут являться тем драйвером и пониманием, что же происходит в театральном мире России», – анонсировал Машков.

При этом народный артист России отметил, что разделять Национальную театральную премию на два потока, региональных и столичных театров, было бы неправильно.

«Иногда даже в самом небольшом городе мы видим абсолютно талантливых людей. Я понимаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге больше возможностей и технических, и материальных. Но, как показывает история этой премии, в прошлом году абсолютными лидерами были регионы. И в этом году очень много абсолютных лидеров опять же из региональных театров. Мне кажется, это пространство разделить невозможно. Когда-то Константин Сергеевич Станиславский дал определение, что такое талант. Он сказал, талант – это выбор. Выбор правильного слова, дела, действия. Этим самым он дал понять, что мы все талантливые, мы просто иногда делаем неправильный выбор. Поэтому мне кажется, что выбирать отдельно московские театры и региональные невозможно – действительно, Россия богата бесконечными талантами. Мы разделять их не будем», – сказал Владимир Машков.

Выставка «Театр начинается с афиши» в выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана стала одним из мероприятий Дней «Золотой маски» в Казани. Впервые церемонию вручения премии предваряет обширная образовательная программа из мастер-классов, лекций и встреч с театральными деятелями. Сама церемония пройдет вечером 26 июня в новом здании театра Камала. И это – уникальный случай, ведь на протяжении 31-го сезона «Золотую маску» вручали в Москве и лишь единожды в Санкт-Петербурге.

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»