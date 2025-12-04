Новая начинка «Адониса»: как бывшая фабрика запустила «Диалоги» о городе для молодых

Бывшая казанская швейная фабрика «Адонис» стала местом проведения IX архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги». Ее участники обсуждают, как создать в городе среду, привлекательную для жизни и работы молодежи. Подробности сегодняшнего открытия конференции - в репортаже «Татар-информа».





Бывшая казанская швейная фабрика «Адонис» стала местом проведения архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги»

Ревитализация «Адониса» будет продолжаться еще два года

Комплекс зданий швейной фабрики «Адонис», расположенный в центре Казани, в прилегающем к Петропавловскому собору квартале, сегодня впервые предстал после ревитализации в новом качестве.

Место съехавшего с десяток лет назад предприятия легпрома теперь занимает креативное пространство – арт-кластер, совладельцем и управляющим партнером которого стал Ян Ярмощук, создатель подобного проекта в Москве, известного и далеко за ее пределами как дизайн-завод «Флакон» (к настоящему времени объект сменил владельца и название, – прим. Т-и).

Казанский креативный кластер унаследовал название от предшественника – «Адонис», причем огромную букву А планируют вмонтировать в фасад здания по завершении его реконструкции. Видно будет ее и во внутреннем дворе креативного квартала.

«Мы видим в центре второе рождение объекта, которому больше 200 лет. <…> Раньше мы ходили здесь с Раисом [Татарстана Рустамом Миннихановым] и думали, что здесь могло бы быть. Для меня масло на сердце, когда предприниматели начинают делать не коммерческие объекты, а социальные. Не яхту где-то в Монако покупают, а создают то, что останется на века. Я имею в виду не само здание, а идею. Такие креативные кластеры – то, чего нам не хватало, и то, в чем созрела необходимость. <…> Мы будем поддерживать [такие проекты], пусть таких кластеров будет больше – не один и не два. Пусть Казань будет магнитом, где собрано все самое передовое», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин на открытии IX архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги».

Мероприятие стало неофициальной презентацией обновляемого «Адониса». Участники конференции одними из первых увидели бывшее фабричное четырехэтажное здание, теперь совмещающее функции дневной кофейни, городской гостиной и многопрофильной событийной площадки. Пленарное заседание конференции прошло в помещении цеха на четвертом этаже с панорамными окнами, смотрящими на перекресток улиц Профсоюзная и Чернышевского.

На первом этаже здания оборудованы современная входная группа, ресепшн, гардероб, санузлы. На третьем и четвертом этажах цеховые пространства обновлены и готовы принимать подобные конференции мероприятия – форумы, лекции, банкеты. На втором, как рассказал директор креативного кластера «Адонис» Марат Фаткулин, совместно с фестивалем медиаискусства «Нур» нынешние распорядители «Адониса» создают новое пространство, которое «приятно удивит» казанцев и гостей города. Двухвековое здание с первого до четвертого этажа прошил современный лифт. Во дворе из деревянного настила оборудовали площадку для выступлений и зрительские места в виде лестницы и лавочек одновременно.

Остаются незаконченными работы в пролетах лестниц, требует серьезной реконструкции длинный корпус, выходящий фасадами на улицу Профсоюзная. Ревитализация здания будет постепенно продолжаться еще два года. Официальное открытие городской гостиной на первом этаже здания планируется ориентировочно весной 2026 года. Летом на открытом воздухе во дворе «Адониса» рассчитывают проводить различные мероприятия, а затем внутренне пространство на некоторое время будет изолировано для продолжения масштабных строительных работ по реконструкции здания.

«Верхний этаж этого здания аварийный - нам придется его разобрать. Для того, чтобы подъезжала тяжелая строительная техника, кран, придется перекрывать часть двора. Но все равно, чтобы оставить доступ к дому Михляева, островочек двора попытаемся сохранить. По этому объекту (он не наш) уже тоже есть стратегия комплиментарно нашему проекту», - пояснил «Татар-информу» Ярмощук.

«Запрещать СИМ или нет – так вопрос не стоит. Эта опция должна быть»

Площадкой для проведения «Диалогов» в этом году «Адонис» стал в качестве примера. Тема нынешнего форума заявлена как «Город для быстрой самореализации». С 4 по 6 декабря здесь пройдут 15 сессий и индивидуальных выступлений, презентации стартапов. Архитекторы, девелоперы, представители городской администрации, студенты-креативщики, -строители и -предприниматели обсуждают, где должны располагаться точки роста, какие условия способствуют их появлению в городах, как создавать пространства для развития молодежи и запуска стартапов, какими должны быть такие пространства и чем их наполнять. А также как города стимулируют возникновение стартапов и проектируют среду для их развития.

Перед началом конференции в неформальной обстановке, но у микрофона, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила собравшимся молодого предпринимателя-ресторатора Владимира. 32-летний бизнесмен – один из тех, кто переехал в Казань (из Уфы) и начал здесь свое дело. Семью Владимир пока не завел, собственным жильем еще не обзавелся – арендует, поскольку всю прибыль вкладывает в развитие бизнеса. Да и собственного офиса у него пока нет, планирует организовать его в будущем году. Именно для такой молодежи, амбициозной, деятельной и намеревающейся жить и работать в Казани, город и должен создавать условия для развития, отметила Тухватуллина.

Ильсияр Тухватуллина отметила, что город должен создавать условия для развития амбициозной, деятельной и намеревающейся жить и работать в Казани молодежи Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Креативных пространств, подобных «Адонису», не может быть много, подчеркнул первый заместитель генерального директора московского Фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев. В Казани такие кластеры есть, но все равно работа по компенсации их дефицита необходима. Поддержка креативных кластеров на административном уровне стимулирует растущий интерес к ней у молодежи.

«Одобрение – один из важнейших стимулов, чтобы молодые люди выбирали те или иные города для своей жизни», - акцентировал Агеев.

Он также обратил внимание, что в ближайшее время необходимо будет стимулировать создание новых сфер экономики для очередных экономических вызовов – например, для создания условий адаптации людей, вернувшихся с СВО.

Средства индивидуальной мобильности, также отметил он, те самые пресловутые электросамокаты и скутеры, которые принялись запрещать во многих российских городах, – неотъемлемая часть обыденных запросов молодежи. Так что запрещать их для нового поколения или не запрещать вопрос не стоит – «эта опция должна быть», подчеркнул он.

Поддержка креативных кластеров на административном уровне стимулирует растущий интерес к ней у молодежи Фото: kzn.ru

«Переезд должен стать прост, как замена автомобиля или телефона»

Удачными решениями транспортной доступности Виктор Агеев также назвал единые проездные билеты на все виды транспорта, включая электрички, в столичных городах России. А также перехватывающие парковки, на которых можно бесплатно оставить личный мобильный транспорт, если дальше едешь на городском.

«Россия отстает по доле арендного жилья. Если будет решена проблема арендного жилья как бизнеса, мы сможем привлечь молодежь. Без увеличения доли арендного жилья мы эту задачу не решим - мобильное население требует мобильности и в проживании. Пока же все правительственные меры стимулируют строительство жилья, которое потом перейдет в собственность. Переезд из дома должен стать прост, как замена автомобиля или телефона. Дом - это утилитарный объект. Такое наше видение», - рассказал Агеев.

Еще один спикер пленарной сессии, основатель Kravt Group Валерий Кравцун рассказал об идеальной модели развития территории с точки зрения своей компании. В центре такой модели (условно квадрата) – многофункциональная площадка для мероприятий, которая вместит 1500-2000 человек. Вокруг этого ядра – деловая инфраструктура (офисно-коммерческий кластер, второй пояс) и недвижимость гостиничного кластера (апартаменты длительного проживания и отели, третий пояс).

«Фишка этой идеи – одно из зданий мы строим с различными группами ребят, студентами, чтобы с ними придумать, спроектировать и реализовать весь цикл проекта. А это, по сути, бесконечный цикл, где ребята могут себя реализовать. То есть управляющая компания полного цикла выступает как старший брат, который ведет студентов. В этом проекте есть социальная экономика. Ребята в поиске себя уже будут работать на нашу экономику», - резюмировал Кравцун.