Финалисты «Новой волны» создали макет барельефа конкурса для набережной Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники Международного конкурса молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна – 2025» стали соавторами барельефа, который ближе к завершению конкурса установят на одной из улиц Казани. Впервые за историю мероприятия оно пройдет в Казани – с 21 по 26 августа. Участников из столицы РТ на «Новой волне – 2025», впрочем, нет.

Сегодня 13 финалистов движения (а это 16 исполнителей, включая в том числе партнеров дуэтов и трио) для единого панно с логотипом «Новой волны – 2025» вылепили из пластилина небольшие элементы – каждый в соответствии со своей фантазией. Традиция совместного создания подобных панно сложилась в 2010 году.

«В начале 2000-х годов, когда конкурс был в Юрмале и уже набрал серьезное международное признание, известность, на нас вышла ЮНЕСКО, которая предложила сделать что-то знаковое с нашими конкурсантами: «Давайте конкурсанты вылепят знак ЮНЕСКО». Я сказал, что это классная идея, но все будет не так – они будут лепить, создавать знак, их объединяющий. Знак «Новой волны». Сегодня эта традиция продолжается», – сказал, предваряя начало процесса лепки, генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Создавать свои элементы для общего барельефа финалистам конкурса помогали скульптор, член Союза художников России в Республике Татарстан, педагог Казанского художественного училища имени Фешина Зульфия Мухамедьянова и студенты Анжела и Аделя. Несколько корректирующих штрихов – и фигурка филина конкурсанта от России Александра Филина приобрела узнаваемое многими с детства сходство не только с ночным пернатым хищником, но и с буквой «Ф» из букваря. Участнице из Беларуси Катрин Мурашко ассистенты подсказали, как лучше сделать объемную букву «К» – первую букву псевдонима участницы и по случаю еще и названия столицы Татарстана. Инициал певица дополнила звездой.

«Звезда – как символ веры в то, что я делаю, что никогда не стоит сдаваться, всегда есть свет и он нас ведет за собой», – сказала Катрин Мурашко, размещая вылепленные элементы на макете барельефа.

Еще одна участница из России Елена Фрейман создала из пластилина ангелочка, посвятив его своему папе, который очень верил в дочь и поддерживал ее. Первым же, в верхнем левом углу рядом с эмблемой конкурса, свое место обрел флаг Грузии с инициалами участника из этой страны Иракли Гаделия. Дверь с инициалами своего псевдонима вылепила для общей композиции Маша Фэй.

«Это вход в место, где находятся все мои идеи, все мои песни», – пояснила она свой замысел.

На общем барельефе «Новой волны – 2025» также закрепились буква «G» и молния как символ школы вокала исполнительницы из России GEVORA, шапочка с псевдонимом Jummy – еще одного финалиста от России, надпись «Yer» и солнце как один из символов флага Казахстана исполнителя из этой страны Yernazar, название российского дуэта SECRET ATELIER. А еще карта Армении, богиня Анаит и инициалы участника Сурена Погосяна, звезда финалиста из Азербайджана Теймура Ганифаева, алматинские горы и солнце от Alex Lim из Казахстана и птичка – эмблема трио «Оберег» из Красноярска.

«Оберег приехал оберегать «Новую волну». Нас трое, и наш символ – птичка из трех элементов (двух крылышек и тельца). Это означает, что мы все трое объединены одним музыкальным духом. И еще один элемент – наше название. Желаем, чтобы «Новая волна» процветала, развивалась и еще было таких много барельефов», – сказали участницы коллектива, презентуя свою фигурку.

«Казань – это город, который находится в сети креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». Так случилось, что «Новая волна», которую мы долго ждали, пришла в Казань. У нас проводится «Добрая волна» – конкурс, который курирует маэстро Крутой (композитор Игорь Крутой – прим. Т-и). Этот конкурс был предвестником «Новой волны». Я рад, что все случается, и более чем уверен, что вы уже все самые крутые победители, потому что вы в Казани. Добро пожаловать в Казань! Творите, занимайтесь, будьте успешными, и так держать!» – обратился к участникам конкурса начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Получившийся барельеф отольют в бронзе в масштабе 1:1 от того, в создании которого поучаствовали финалисты «Новой волны». 24 августа его установят на одной из улиц Казани. Точное место, как пояснили «Татар-информу» организаторы конкурса, окончательно еще не согласовано. Возможно, это будет улица Баумана, а возможно – Кремлевская набережная.

«24-го числа, в день награждения, когда вы еще не будете знать, какие места вы заняли, мы торжественно на самой популярной улице Казани – набережной, где ходят миллионы людей, туристов, – будем закладывать барельеф «Новой волны» со всеми вашими художествами. И всегда, всю свою жизнь, вы будете знать, что где-то в Казани, для многих из вас за тысячи километров, есть частичка вашей души, частичка вашего тепла», – подчеркнул Александр Румянцев.

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» начал свою историю в 2002 году в Юрмале, затем он проводился несколько раз в Сочи и в «Сириусе». В Казани концерты «Новой волны» будут проходить с 21 по 26 августа в специальном сборном зале New Wave Hall на площадке у стадиона «Ак Барс Арена».