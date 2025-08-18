Татарская филармония в новом сезоне возьмется за постановку оперы «Борис Годунов»

В новом, 89-м, концертном сезоне Татарская государственная филармония имени Тукая планирует начать ставить оперные постановки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил народный артист Татарстана, художественный руководитель Филармонического музыкально-литературного лектория Владимир Васильев.

«В этом году мы ставим оперные постановки. Закрывать сезон мы будем фрагментами из оперы «Борис Годунов». Это крупная постановка. Только в оперном театре она идет 3,5–4 часа в зависимости от постановки. Силы задействованы неимоверные. Но и мы постараемся обрадовать такой серьезной работой на сцене филармонии», – анонсировал Васильев.

Филармонический музыкально-литературный лекторий в 2026 году отметит 80 лет с момента своего создания. В коллективе за это время, обратил внимание Васильев, работали более 300 выдающихся артистов.

«Это певцы, инструменталисты, лекторы-музыковеды, художественные руководители, администраторы – вся эта команда работает на то, чтобы зрителю представить разнообразные и интересные программы», – подчеркнул народный артист.

Новый концертный сезон татарская филармония имени Тукая начнет 21 августа концертом к 90-летию со дня рождения Ильгама Шакирова. Одному из коллективов филармонии, Государственному оркестру народных инструментов Республики Татарстан под управлением Анатолия Шутикова, в этом сезоне предстоит месяц гастролей по городам Китая.