Цирковое шоу у Чаши, инсталляция в Тайницкой башне: Казань ждет фестиваль «Горький +»

На нескольких площадках Казани, в том числе на набережной у Чаши, с 4 по 6 июля будет проходить второй фестиваль искусств «Горький +». Кроме того, в этом году крупное мероприятие, инициированное и проводимое при участии народного артиста России Евгения Миронова, в Татарстане состоится также в селе Красновидово и в Альметьевске.

За три летних дня пройдет более 50 событий фестиваля – спектаклей, концертов, цирковых шоу, кинопоказов, выставок и театральных лабораторий. Впервые, напомним, фестивали «Горький +» прошли в Москве, Казани и Нижнем Новгороде в 2023 году.

Осмысление творчества Горького в ключе классических приемов и форм искусства выбрано темой фестиваля этого года в Татарстане. Центральными в программе будут спектакли-концерты с участием народного артиста РФ Евгения Миронова «Рождение человека» и «Рассказы Горького», спектакль-концерт с участием народной артистки РФ Ольги Остроумовой «Итальянские истории Горького» и моноспектакль «Наше все… Максим Горький. «Детство» (Горький. Судьба)» народного артиста России Авангарда Леонтьева. Большая часть сценических мероприятий пройдет в новом здании театра Камала (Хади Такташ, 74), для посещения требуется билет.

Масштабным и бесплатным обещает быть цирковое шоу «ГорькийЛэнд», сеансы которого будут проходить 5 и 6 июля у Чаши (в 17:00 и 20:00 в субботу, в 14:00, 17:00 и 20:00 в воскресенье). Максим Горький в детстве мечтал работать в цирке: иммерсивное шапито по мотивам его произведений в традициях цирка начала ХХ века – отсылка к творчеству писателя. Продолжительность – 1 час 20 минут.

Вход не потребует оплаты, но предполагает электронную регистрацию.

С 4 по 6 июля в Лядском саду Казани можно будет посмотреть фотовыставку «Имени Горького». В Музее Горького и Шаляпина недалеко от Лядского сада в дни фестиваля дважды в день будут проходить показы бэби-спектакля «Воробьишко» по одноименному рассказу Горького. Поставил спектакль специально для фестиваля главный режиссер Казанского ТЮЗа Родион Букаев. Показы бесплатные, но регистрация на них уже закрыта.

«Спектакль был создан в течение июня. Играют в нем два наших актера – Дарья Бакшеева и Нияз Зиннатуллин. Это – бэби-спектакль с возрастными рамками от 9 месяцев до 4 лет. Ставился он специально для фестиваля, но мы планируем оставить его в репертуаре», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Сотворцами и соучастниками событий фестиваля «Горький +» в Татарстане стали авторы и деятели искусств республики. Режиссер Елизавета Бондарь 4 июля представит на сцене старого здания Театра имени Камала мокьюментари-детектив «Одна фотография Максима» о фотографе времен Максима Горького и его увлечении фигурой знаменитого автора. На показ необходим билет, при этом свободные места остались сейчас только на сеанс в 17:00.

К проекту присоединилась и частная театральная резиденция «Особняк Демидова». Режиссер Артем Устинов и драматург Дина Сафина создали для его пространства эскиз спектакля «Горький оптимизм». Увидеть его также можно будет бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте фестиваля «Горький +».

В основе истории – жизнь Максима Горького и 16-летнего молодого рабочего (классик татарской литературы Гаяз Исхаки), желающего разоблачить романтическую наивность Горького, судящего об СССР из Сорренто по большевистским газетам. Хинкулов (персонаж эскиза спектакля – прим. Т-и) уверен, что «большой, большой Максим Горький», как и любой человек, целиком отдавшийся идее, ошибается.

Также бесплатно, но по регистрации, в Тайницкой башне Казанского Кремля можно будет посмотреть инсталляцию «Несвоевременные мысли».

Заслуженный артист Республики Татарстан Искандер Нуризянов подготовил музыкальный проект на татарском языке «Горький в музыке» с участием народной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной, Ильгиза Шайхразиева и Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова.

Фестиваль «Горький +» придет даже в микрорайон «Салават Купере». Здесь Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» покажет свой спектакль «Восточный экспресс»..

В Казани и Альметьевске пройдут показы творческой лаборатории режиссеров из стран БРИКС. На камерной сцене Театра Камала индийский режиссер Мохит Такалкар представит эскиз спектакля «Васса». А в универсальном зале Театра имени Камала режиссер из Китая Лю Ичень – постановку «Дети солнца». В Альметьевском татарском драмтеатре российский режиссер Ярослав Жевнеров создаст эскиз спектакля по рассказу «Голубая жизнь».

В селе Красновидово, в Музее Горького, 5 июля пройдет встреча с актером Сергеем Мироновым и показ короткометражного фильма «Горящий Горький», снятого специально для фестиваля многократным лауреатом российских и международных кинофестивалей Алексеем Федорченко. Фильм объединил реальные факты, анекдоты и легенды о посещении татарского села Красновидово Максимом Горьким и Юрием Гагариным.