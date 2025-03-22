Сергей Саначин о Мергасовском доме: «Разобрать, заменить фундамент и воссоздать»

Грозит ли Мергасовскому дому обрушение из-за возникшего «карстового провала»? Или это вовсе не карст, а размытый соседним аварийным водопроводом грунт? Не поздно ли уже спасать столетнее здание ранней советской эпохи? Памятник архитектуры в последнюю неделю снова у всех на слуху. «Татар-информ» публикует нетривиальное мнение Сергея Саначина.





Памятник архитектуры в последнюю неделю снова у всех на слуху

Фото: © «Татар-информ»

Прошло шесть лет с тех пор, как градозащитники Казани впервые рьяно выступили в защиту Первого дома горсовета (более известного как Мергасовский) – памятника конструктивизма в центре города, советской постройки 1920-х годов. Когда в 2019 году аварийный дом расселили, мародеры и зеваки стали наведываться сюда, чтобы поживиться тем, что оставили съехавшие хозяева, поймать хайп на фотографиях и видео с заброшки и самим напоследок что-нибудь сломать в и без того обветшавшем доме. Тогда градозащитники организовали в Мергасовском круглосуточные дежурства, добились установки ограждения и табличек с извещением, что здание – памятник архитектуры и вандализм здесь влечет ответственность.

Фото: © «Татар-информ»

Новая порция тревожных вестей о доме пришла в конце прошлой недели. Объективности ради стоит подчеркнуть, что все шесть лет дом пустовал, никакие даже минимальные аварийные работы здесь не проводились. И вот – очередной всплеск паники градозащитников в медиапространстве: об угрозе обрушения Мергасовского дома из-за карстового провала, вызвавшего трещину фасада, сообщила градозащитница и социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга».

Вскоре помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова в своем телеграм-канале опубликовала ответ исполкома Казани на обращение градозащитников: администрация города подтвердила образование двухметрового котлована площадью 12–15 квадратных метров, назвав причиной течь изношенного водопровода соседнего здания (кстати, тоже пустующего и не реставрируемого объекта культурного наследия).

Следом ситуацию прокомментировал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Иван Гущин заверил, что зданию не грозит обрушение из-за карстового провала, но создана межведомственная рабочая группа, лицензированной организации выдано разрешение на обследование памятника. Специалисты проведут карстологические обследования, пробурив скважины на 80 и 100 метров, а также установят на трещины маячки для фиксации их раскрытия и движения здания.

Сергей Саначин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Своим авторитетным мнением о сложившейся вокруг Мергасовского дома ситуации и сценарием ее разрешения поделился с «Татар-информом» известный казанский архитектор, краевед и исследователь архитектуры Сергей Саначин. Приводим его без купюр.

«Мергасовский», несчастный…

Очень похоже, что, не дотянув пары-тройки лет до своего 100-летия и несмотря на проблески надежд, может скончаться уникальный в Татарстане жилой дом. Это – ежедесятилетне ветшающий и разрушающийся на глазах у казанцев, охранников исторического наследия и властей дом №19/18 на углу улиц Кави Наджми и Дзержинского, так называемый Мергасовский.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полвека с 1959 года он носил громкий государственный титул – «памятник истории и культуры» республиканского аж значения. Попозже все таковые «памятники» федеральный законодатель ускромнил, переименовав их в казенное – «объекты культурного наследия». Но от перефразирования звания статус не изменился: эти «объекты» продолжали подлежать обязательной охране. В нашем случае – республиканской.

Однако, несмотря на свою безусловную архитектурно-историческую уникальность, дом этот по традиции первой половины XX века «охраняется» не поэтому.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самыми первыми памятниками казанского зодчества, взятыми на учет Музейным отделом Главнауки РСФСР еще в 1926 году, были 100 зданий и 4 монумента. Но этими зданиями были лишь памятники старины. В этот первый реестр не входили такие уникальные по современным меркам сооружения, как, например: дома Шамиля, Кекина, Ушковой; Чернояровский пассаж; Казанская художественная школа; церкви Макарьевская и Варваринская; мечети Розовая и Закабанная и др. Не входили – как молодняк, построенный в XX веке.

Впоследствии нахлынула новая волна меморизации строений: стали увековечивать дома, в которых проживали заслуженные по тогдашним воззрениям личности. Так, в 1984 году в Москве вышел сборник научных трудов №129: «Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Татарская АССР», все объекты в котором связаны только с именами деятелей культуры, науки, революции, в них проживавших или работавших. Именно по этой причине в Свод с 1959 года попал и Мергасовский дом. Причина заключалась в том, что здесь, в Мергасовском переулке (позднее – Международная улица), 21, проживали Кави Наджми (в 1931-1952 гг.) и Абдулла Алиш (1938-1941). Никак не умаляя заслуги обоих этих советских писателей, нужно подчеркнуть, что уникальность дома заключается не в их здесь проживании. Она – в другом.

Фото: © «Татар-информ»

С победой советской власти Казань сразу занялась восстановлением своего хозяйства. Основные строительные силы бросили в производственную сферу. Значительные гражданские архитектурные объекты в городе еще не возводились.

В первое десятилетие были приняты установки на недопущение многоэтажного жилищного строительства, Следуя им, возникали лишь так называемые облегченные фабричные поселки с двухэтажными деревянными или суррогатными домами, отдельные частные дома. В 1925 году разработали первые планы типовых секций для жилья, появились кирпичные без штукатурки и какой-нибудь отделки дома. Но ввиду острого жилищного кризиса с 1927 года было решено постепенно переходить на капитальные сооружения – на многоэтажные, многоквартирные дома с оштукатуркой фасадов, с балконами и некоторыми деталями.

Фото предоставлено Сергеем Саначиным

И вот на следующий год в Мергасовском переулке появился первый 4-5-этажный жилой дом на 65 квартир, с заселением по две-три семьи в каждой. Проект был разработан московским архитектором-инженером С.В. Глаголевым. А внешнее оформление выполнено в проектно-сметном бюро «Казгорстройконтора» местным архитектором П.Т. Сперанским. Дом был прозван «Мергасовским» при том, что настоящий дом Мергасова сохраняется и сегодня (ул. Кремлевская, 25/22).

Фото предоставлено Сергеем Саначиным

Стройка шла из рук вон плохо: не был разработан проект канализации и отопления, что привело к пробивке стен для достройки котельной под домом, удорожанию и решению о привлечении «Казгорстройконторы» к судебной ответственности. Надо полагать, что выбор типа фундамента тоже не стал предметом особого внимания проектировщиков.

В жилищном строительстве Казани здание являлось конструктивистской новинкой. Это П-образное в плане строение из 4- и 5-этажных объемов, образующих обширный двор, открытый в сторону парка «Черное озеро».

Фото предоставлено Сергеем Саначиным

Его архитектурный облик построен на сочетании выступающих вертикальных объемов и горизонтальных лент балконов и междуэтажных тяг.

Фото предоставлено Сергеем Саначиным

Сегодня, несмотря на вроде бы очередной всплеск заботы о здании, его судьба по-прежнему сомнительна. Дело в том, что причиной случившегося провала двухметровой глубины и новой тектонической трещины на всю высоту западного крыла называют полюбившиеся уже давно в Казани в таких случаях факторы: либо протечки и скопление воды, либо карстовые проявления. А для их подтверждения создадут специальные комиссии, выделят средства для проведения гидрологических или даже геофизических исследований. Все для того, чтобы в итоге накачать провал бетоном и ликвидировать это, «конечно же», карстовое проявление.

Это значит, что привычно пройдут мимо, надо полагать, главной причины периодически происходивших аварий (или угроз аварий) на зданиях в центре города. На таких, как Сююмбекина башня, бывший дом Евреинова (ныне – мэрия; Кремлевская, 3), Александровский пассаж (Кремлевская, 17/22) и др. А причиной этой является постройка частей этих домов на разных грунтах: где на материковом, где на насыпном, а где на каменном основании предшествующего сооружения. Со временем более мягкое под зданием основание, особенно ускоренное различными протечками, проседает, образуя трещины в несущих стенах сооружения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выдвигаемая версия болезни «Мергасовского» дома основывается на сопоставлении древнего рельефа на достоверных картах XVIII века с современной топографией. Оно показывает, что все указанные здания, за исключением Сююмбекиной башни (у нее одна «нога» стоит на грунте, а другая частично на фундаменте предшествующего сооружения), построены частью на материке, а частью на насыпном грунте.

Сегодня верх склона Черноозерской впадины совпадает с ограждением парка «Черное озеро». А склоны Кремлевского бугра в целом мягко спланированы. В доантропогенное же время и вплоть до середины XVIII века Черноозерская впадина имела резко обрывистый склон. Его линия совершенно не совпадает с сегодняшней границей парка. Она проходит через все вышеназванные здания. Этим древним перепадом рельефа пересекается в самом центре и западное крыло «Мергасовского» дома, а восточное крыло подходит к нему вплотную.

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Если бы причина разрушений дома была в единичном провале из-за протечки воды от Чернояровского пассажа, то «Мергасовский» дом не трещал бы сразу в нескольких местах. Поэтому засыпка этого провала грунтом ли, бетоном ли болезнь не вылечит.

Предложения:

1. Признать «Мергасовский» дом уникальным объектом культурного наследия: как здание, с которого началось многоэтажное строительство жилья в Казани, и как первое жилое здание, выстроенное в только что появившемся тогда в стране стиле – конструктивизме. Предметом охраны дома признать его архитектурный облик.

2. Разобрать дом, как минимум его западное крыло, и воссоздать заново с заменой ленточного фундамента на свайный.