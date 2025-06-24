«Исенмесез» с бразильским акцентом и кукловоды Гамлета из ЮАР: как прошел 17-й «Науруз»

XVII Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» завершился накануне вечером в Казани. Чем удивил в этом году зрителей двухнедельный марафон национального сценического искусства? Итоги подводит «Татар-информ».





Национальный драматический театр России показал спектакль «Литургия Zero» по роману Достоевского «Игрок»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Двойная порция Достоевского

Две постановки по произведениям Федора Достоевского завершили Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» в Казани. Спектакли шли параллельно в одно время в двух залах нового здания театра имени Камала. Творческая коллаборация бразильской театральной компании «Городской театр» и колумбийского Университета Валье познакомили казанского зрителя с постановкой «Кроткая» по одноименному рассказу русского классика. А Национальный драматический театр России (Александринский) показал спектакль «Литургия Zero» по его роману «Игрок».

Сценическое переложение «Игрока» – осенняя премьера 2012 года. Спектакль, представленный в Казани благодаря фестивалю «Науруз» и его специальной программе XI Международной театральной олимпиады, создан в более привычной россиянам классической форме с небольшой щепоткой взаимодействия (интерактива) со зрителями. Кому-то из первых рядов достается от выигрыша в казино одной из персонажей несколько золотых монет.

«Литургия Zero» создан в более привычной россиянам классической форме с небольшой щепоткой взаимодействия со зрителями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Достоевский от иностранных гостей во многом перформанс. К тому же иногда остро, впрочем, скорее ожидаемо и напоминает бразильские сериалы.

Постановку «Кроткой» осуществили режиссер Алехандро Гонсалес Пуче из Колумбии и Ма Чженхун из Китая. Спектакль начинается уже в фойе зала: собравшиеся зрители, сами того не подозревая, оказываются в роли толпы зевак на месте гибели человека. Место падения из окна обведено мелом, рядом икона, пара свечей и мечущаяся в слезах между зрителей немолодая женщина – служанка Лукерья. Это стало ясно собравшимся позже, когда они заняли места в зале.

Шарм – бразильский, «исенмесез» – татарский

Сценография спектакля «Кроткая» столь же минималистична, сколь и необычна. Пространство задаёт огромная «люстра», по многометровому диаметру которой развешаны предметы из золота и серебра. Их нажил персонаж Достоевского Ростовщик, выкупая за бесценок. Спектакль проходил в универсальном зале нового театра Камала, большая часть действия разворачивалась под символичной «люстрой», в финале с грохотом обрушившейся на пол.

Достоевский от иностранных гостей во многом перформанс Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экспрессии бразильских сериалов, веселым песням, шуткам в спектакле также нашлось место. Что говорить – само действие драматурги перенесли из России в Рио-де-Жанейро! Имя служанки Лукерья, данное Достоевским, осталось без изменений. Героиня, как и все в спектакле, говорит на бразильском, по-русски произносит с милым экзотическим акцентом лишь несколько фраз. Перевод реплик зрители могли видеть на медиаэкранах. Как комплимент казанскому зрителю с бразильским акцентом звучит в спектакле однажды даже «Исенмесез!», вызывая гарантированный восторг зала.

В числе зрителей, увидевших спектакль по Достоевскому от коллаборации театральных деятелей нескольких стран, оказалась и народная артистка Татарстана, актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова.

«Необычно, но, кстати, очень просто. Никаких особенных изысков не было: открыли, прочитали Достоевского совершенно замечательно. Мне понравилось, просто понравилось – все очень славно», – поделилась она мнением с журналистом «Татар-информа».

Сценография спектакля «Кроткая» столь же минималистична, сколь и необычна Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Калейдоскоп национальных театров

После просмотра спектакля «Кроткая» Нина Калаганова с букетом колокольчиков поспешила к Большому залу театра Камала. С народной артисткой России Эрой Зиганшиной, исполняющей роль Бабушки в спектакле Александринского театра «Литургия Zero», они знакомы давно. Калаганова посмотрела отечественную постановку по Достоевскому накануне, а в финальный день фестиваля «Науруз» пришла поприветствовать коллегу – родом, к слову, из Казани.

«Артисты любят не просто когда им дарят цветы, а когда им дарят цветы на сцене», – добросердечно подчеркнула Нина Калаганова.

За время фестиваля «Науруз» актриса также успела посмотреть спектакли «Возвращение Тукая» театра Камала (на который давно мечтала сходить), фрагмент постановки по Чехову «Дядя Ваня» от коллаборации Башкирского и Марийского драмтеатров.

Поучиться у театров других городов, регионов России и стран, съехавшихся на театральный фестиваль «Науруз», действительно было чему. Частью фестиваля стала Международная театральная олимпиада, позволив казанцам и гостям города увидеть также спектакли из Греции, ЮАР, Турции. В основной программе фестиваля с 9 по 23 июня были представлены постановки из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Республики Алтай, Якутии, Адыгеи, Крыма.

Греческий Театр АТТИС показал трагедию «Ио», поставленную по принципам Дионисийского ритуального театра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Греческий Театр АТТИС показал трагедию «Ио», поставленную по принципам Дионисийского ритуального театра. Одну из ролей в ней исполнил известный греческий режиссер, председатель Международного комитета театральной олимпиады Теодорос Терзопулос. Постановка – отнюдь не визуализация известного сюжета из мифологии Древней Греции, в котором ревнивая Гера преследует и изгоняет любовницу Зевса Ио. Это трагедия беженки с Востока.

Государственный театр Турции показал в Казани спектакль «Машина Чехов» по пьесе румынского драматурга Матея Вишнека. Автор фантазирует о визите персонажей русского писателя к нему в гости.

Однако больше всех удивил, пожалуй, театр кукол из ЮАР спектаклем «Гамлет» в жанре кукольного. Куклы-персонажи сделаны в виде огромных голов из мешковины, тела – символические балахоны. Если поначалу это выглядит странно и сомнительно, то к финалу восторгу зрителей нет предела.

За многолетнюю историю театрального фестиваля «Науруз» Казани стали знакомы многие коллективы национальных театров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

От фестиваля тюркских театров к фестивалю национальных

«Достаточно все разное. Многоцветье. И Восток был представлен, и Кавказ был представлен. Это сложно сопоставлять, сравнивать. Это абсолютно разные культуры. Единственное, что их объединяет, – это театры. Все спектакли представляют интерес. Это первый опыт. Естественно, было очень много вопросов», – сказал художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев, подводя итоги.

Он также отметил, что за многолетнюю историю театрального фестиваля «Науруз» Казани стали знакомы многие коллективы национальных театров. Театр Камала, как организатор мероприятия, отслеживает прогресс их художественного уровня.

Фарид Бикчантаев: «Оплот нашего фестиваля в первую очередь художественная составляющая, тематика, национальные темы, к которым нужно подходить очень корректно» Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Нам хочется думать, что в этом и наша заслуга – форума и фестиваля «Науруз», на который приезжают актеры, режиссеры, писатели, представители других театральных профессий. Оплот нашего фестиваля в первую очередь художественная составляющая, тематика, национальные темы, к которым нужно подходить очень корректно. Мы знаем, что репертуар национальных театров отличается от репертуар российских театров: у них своя эстетика, свой взгляд на мир, своя культура», – подчеркнул Бикчантаев.

На будущий год режиссер намекнул на коллаборацию с Башкирским театром. И еще раз подтвердил намерение уйти от слова «тюркских» в названии фестиваля. Теперь фестиваль будет называться Международный фестиваль национальных театров «Науруз». Это расширит географию мероприятия.