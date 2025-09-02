Фестиваль этномоды «Стиль жизни – Культурный код» соберет в Казани дизайнеров 6 стран

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани с 4 по 7 сентября будет проходить фестиваль этномоды «Стиль жизни – Культурный код», на котором свои изделия представят дизайнеры шести стран и 24 регионов России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала дизайнер Элара Шайхи, участвующая в фестивале все четыре сезона его проведения.

Шайхи отметила, что если начинался фестиваль с небольшого количества модельеров и бюро, работающих в этностиле, то сейчас организаторы имеют возможность отбирать заявки. Татарстан на фестивале представят 12 самостоятельных дизайнеров и десять дизайнеров, состоящих в Союзе дизайнеров РТ. Среди них, например, известный модельер Рустам Исхаков, показы которого обычно бывают закрытыми.

Элара Шайхи Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда еще официально не началась регистрация заявок, все готовили новые коллекции, которые хотели показать именно в Казани. В этом году нет возможности проводить показы четыре-пять дней, как мы обычно делали, в этом году это будет один день. Поэтому есть ажиотаж. К нам приезжают представители пяти стран дальнего зарубежья. Самая далекая страна, которая еще никогда не представляла еще у нас свои коллекции, – Малайзия. А также Киргизия, Турция, Узбекистан и Казахстан», – рассказала спикер.

Фешен-показ пройдет в Универсальном зале нового здания театра Камала вечером 6 сентября. Количество билетов на него ограничено – всего 200 мест. В видеоформате посмотреть его можно будет через несколько дней на Rutube-канале Таткультресурсцентра.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

От России свои коллекции будут представлять 15 регионов. В ярмарке примут участие представители 24 регионов страны.

Ярмарка будет работать с 4 по 7 сентября на площади перед старым зданием театра Камала. Официальное открытие ярмарки намечено на 13 часов 5 сентября.

Мастер-классы дизайнеров пройдут 7 сентября, они будут бесплатными, а регистрацию на них обещают открыть вечером 2 сентября – также на сайте Таткультресурсцентра.