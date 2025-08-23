«Эрмитаж-Казань» - 20 лет! Вехи минувших выставок и приглашение в сокровищницу Юсуповых

Казань стала первым городом России, где открылось представительство Эрмитажа. Музей-спутник отмечает сегодня свой день рождения. За 20 лет здесь показали 13,8 тысячи экспонатов из Санкт-Петербурга, и увидели их 1 млн 890 тысяч посетителей. Рассказываем, с какими питомцами нельзя на выставки и когда в «Эрмитаж-Казань» приедут сокровища Юсуповых.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Легальные безбилетники первой выставки

Свой день рождения Центр «Эрмитаж-Казань» отмечает 23 августа. Именно в эту дату в 2005 году в преддверии Дня города и республики, к 1000-летию Казани, горожанам и гостям города была торжественно представлена первая выставка из собрания Эрмитажа «Золотая Орда. История и культура».

Немногие теперь, наверное, вспомнят, но какое-то время (чуть ли не месяц!) вход на выставку был свободным – и в качестве подарка первым посетителям, и в качестве рекламы «сарафанного радио», а отчасти и потому, что просто-напросто не успевали подготовить и напечатать бланки для билетов. Этот эпизод из истории представительства Государственного Эрмитажа в Казани рассказала корреспонденту «Татар-информа» за дружеским чаепитием коллектива накануне музейного юбилея главный специалист «Эрмитаж-Казань» Наталья Быстрова. Она одна из трех сотрудников, кто работает здесь с его первого дня. Всего в команде центра девять человек помимо смотрителей.

Документ о создании представительства Эрмитажа в Казани («культурно-просветительского эрмитажного центра»), конечно же, появился раньше. Распоряжение об этом в последний день марта 2004 года выпустил Кабинет Министров Татарстана. В день вернисажа премьерной выставки протокол скрепили подписями директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и заместитель Премьер-министра Татарстана, министр культуры региона Зиля Валеева.

Минтимер Шаймиев, Михаил Пиотровский на открытии выставки «Александр Македонский. Путь на Восток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сложность была в том, что были абсолютно пустые залы, у сотрудников не было даже стульев. Одновременно нужно было и себе что-то обустраивать в кабинетах сотрудников, и выставку строить. Все это происходило в один момент. В первый раз очень большую помощь в монтировании выставки оказал сам государственный Эрмитаж. Сюда приехали питерские монтажные бригады, такелажники. Реконструкцию этого здания проводил «Нижнекамскнефтехим», который не пожалел денег. По задумке тут все было очень круто: сигнализация, температурно-влажностный режим… За это, по-моему, как раз не переживали. Переживали, чтобы всем все понравилось, чтобы посетители пришли», – поделилась воспоминаниями Наталья Быстрова.

Выставка «Золотая Орда. История и культура» прошла с большим успехом, охватив больше 100 тысяч посетителей.

Посетителей – больше, чем жителей в Казани!

С тех пор Центр «Эрмитаж-Казань» провел 28 выставочных проектов (в том числе совместный с Лувром). В столицу Татарстана из Санкт-Петербурга за это время были привезены 13 509 экспонатов. А выставки музея-спутника Государственного Эрмитажа посетило больше гостей, чем живет сейчас в Казани, – не менее 1 млн 890 тысяч человек.

На выставке «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910–1940 годов в собрании Эрмитажа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уверены, в частичном перечне минувших выставок найдутся те, что отзовутся ностальгией в ком-то из читателей:

«Золотая Орда. История и культура»

«"Полцарства за коня..." Лошадь в мировой культуре»

«Русское искусство в Эрмитаже. Знаменитые и забытые мастера XIX – первой четверти XX века»

«От Китая до Европы. Искусство исламского мира» (совместный проект с музеем Лувр)

«Испанское искусство»

«Кочевники Евразии на пути к Империи»

«Олимпия: победа над временем»

«Путешествие Ибн Фадлана. Волжский путь из Багдада до Булгара»

«Царские дары. Драгоценности из собрания Эрмитажа»

«Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910–1940 годов в собрании Эрмитажа»

«Екатерина Великая. Золотой век Российской империи»

«Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–XX веков»

«Золотой век фламандского искусства»

«Александр Македонский. Путь на Восток»

«“Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве»

«Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков»

Маргарита Тихонова: «Важно учитывать качественные показатели – как посетитель проводит время на выставке, что он получает, придя на нее, сколько раз возвращается» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эрмитаж-Казань» – это не филиал Государственного Эрмитажа, а именно представительство, самостоятельная структура. И первое структурное подразделение в составе Музея-заповедника «Казанский Кремль». Организация всех выставок «Эрмитаж-Казань» финансируется из бюджета Татарстана по согласованию с Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Детектор качества посещений

Самой успешной выставкой считается проект «Золотой век фламандского искусства»: ее посетили больше 140 тысяч человек. Историко-археологические выставки, в очередной раз констатировала во время беседы руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова, казанская аудитория посещает менее охотно, предпочитая выставки живописи и знаменитые имена ее творцов.

«Для каждого музея посещаемость самой популярной выставки измеряется не только количеством посетителей. У нас сейчас практически всегда больше 100 тысяч. Еще важно учитывать качественные показатели – как посетитель проводит время на выставке, что он получает, придя на выставку, сколько раз он возвращается. Сейчас мы как никогда чувствуем эту возвращаемость. И не только жителей нашего города, но еще и туристов – спустя год или несколько они узнают наших экскурсоводов», – рассказала Тихонова.

В «Эрмитаж-Казань» стали использовать специально созданные для каждой выставки книги отзывов в качестве детектора качества посещений. Например, сейчас в зале выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» лежит уже вторая большая книга отзывов на 600 страниц (первая такая же закончилась). Одной из последних записей стало достаточно пространное послание на французском языке от посетителей из Чувашии.

Доставка и выгрузка экспонатов выставки «Золотой век фламандского искусства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такой бум отзывов у нас впервые. До этого они были, но не так часто. Когда была выставка «Матисс. Пикассо. Шагал» и выставлялись рисунки Матисса, где он создавал портрет просто линией, люди стали рисовать подобным образом в книге отзывов – пытались повторить. И таких записей было много. Понимаете, как они сильно вдохновились, в какой-то, может, спор вступили с автором – вроде того, что «я тоже так могу!». Это тоже на самом деле замечательный показатель, что выставка не проходит бесследно для человека», – пояснила руководитель Центра.

Работать в «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова пришла в 2012 году студенткой Университета культуры и искусств (ныне КазГИК). Сначала была ведущим специалистом – проводила экскурсии по выставкам. Потом защитила кандидатскую диссертацию, в 2019 году была назначена руководителем.

«Здесь такая работа… Очень много узнаешь о мире. Музей – это уникальная возможность путешествовать, причем не только по географии всей нашей планеты, но еще и во времени», – подчеркнула Тихонова.

Музейные байки

В июне 2012 года в числе экспонатов выставки «Кочевники Евразии на пути к Империи» в Казань доставили огромное каменное изваяние XII века – Половецкую бабу высотой около 2,5 метра и весом около тонны. Грузовым лифтом историческое здание, где располагается «Эрмитаж-Казань», не оборудовано, а поднимать скульптуру, как и все другие экспонаты, пришлось на третий этаж.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта выставка рассказывала про всех кочевников. Половцы, например, ставили такие священные каменные изваяния. Эта Половецкая баба стояла у нас в шестом зале, а подняли ее наверх с огромным трудом несколько хлопцев», – поделилась одним из первых и самых ярких воспоминаний музейной работы Маргарита Тихонова.

Иногда сюрпризы, к счастью, приятные, преподносят музейщиками посетители. С выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве» появилась и развилась в традицию идея посещать экспозицию в тематической одежде (костюмах). В последний день этой выставки в китайских костюмах пришла вся семья – мама, папа и маленький ребенок.

«Они сказали: ‘’Нам так захотелось, потому что очень понравилась выставка, мы решили посетить ее в таком виде, чтобы поддержать эту атмосферу’’. Потом уже мы и сами стали использовать эту историю – приглашать людей в костюмах эпохи выставки и награждать за лучший образ», – рассказала руководитель «Эрмитаж-Казань».

Зимой одна из юных посетительниц музея забыла на книге отзывов (или специально поселила?) игрушку-капибару. Музейщики сначала разыскивали ее владелицу через свои соцсети – хотели вернуть. Но та не отозвалась, так что мягкого зверя взяли «на работу» – капибара стала постоянной героиней постов Центра «Эрмитаж-Казань». Но, вероятнее всего, следующую выставку она сопровождать уже не будет.

Ротация выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Живых зверей, как кошачья служба в Государственном Эрмитаже, музей-спутник заводить не планирует. За 20 лет в выставочных залах побывал лишь один кот – Виктор. Тот самый, которого сначала не пустили в самолет, а потом перед ним открылись все двери туристического промоушена. Бывают посетители, которые норовят пройти на выставку с карманными собачками. Но это запрещено, а вот собаки-поводыри не раз сопровождали своих хозяев в экспозиционные залы Центра «Эрмитаж-Казань».

«Но мы знаем точно, когда собака-поводырь придет. Однажды я выхожу, смотрю – в нашем киоске собака сидит, привязана на поводке. Спокойная, просто сидит и смотрит на всех. Это наши коллеги пошли навстречу – разрешили ее оставить, пока хозяйка осматривала выставку. Для нас очень важно, чтобы наши посетители понимали, что история с котом Виктором была маркетинговой, а так, конечно, с животными не разрешено», – подчеркнула Маргарита Тихонова.

«Эрмитаж-Казань» – флагман спутников Эрмитажа

Самым аншлаговым рекламным ходом команды музея-спутника стали не просто интерактивные, а игровые зоны, причем для взрослых. Музейщики так переживали, что выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» будет не очень востребована, как и предыдущие с меньшей посещаемостью «Олимпия: победа над временем» и «Дети Богов. Античные герои в древнем и новом искусстве», что создали для проекта бочку Диогена, куда не забрался и не сделал в ней фото только ленивый. А еще разместили в самом первом зале сарису – ударное копье, пику метра в три, которую каждый мог взять в руки и представить себя Македонским.

«Бочка Диогена» на выставке «Александр Македонский. Путь на Восток» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тактильные станции, воспроизводящие картины для плохо видящих в макетах, которые можно и нужно трогать, зоны «археологических раскопок», где посетители увлеченно ищут тематические артефакты, или пазлы известных произведений, которые одинаково затягивают и детей и взрослых, а также ароматы-ассоциации к картинам – все это арсенал музейщиков «Эрмитаж-Казань».

Текущей выставке ажиотажа удалось добавить благодаря привлечению нейросетей. В одном из залов проекта «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» желающие могут попозировать перед виртуальным художником. На глазах посетителя на мониторе будет появляться его портрет в стиле импрессионистов, который создаст алгоритм.

«Даже немножко смешно с нашей зоной портрета. Среди посетителей есть такое: надо идти в Кремль на выставку, там портрет нейросеть рисует! Здорово, пусть человек не знает, что там Центр-Эрмитаж, что это эрмитажная вообще-то коллекция, главное, что есть инструменты, которые приводят сюда посетителя. А когда он пришел – он все равно смотрит всю выставку. Все равно получит здесь определенные знания, эмоции, впечатления, и это тоже потом сработает на то, чтобы он вернулся в следующий раз. Но за портрет, который посетителям не понравился, мы, правда, иногда получали отзыв с одной звездой. Пришлось дважды дорабатывать настройки нейросети, чтобы посетители все же оставались довольны портретом», – рассказала Тихонова.

В выставочном зале «Эрмитаж-Сибирь» (Омск) Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

У Государственного Эрмитажа сейчас пять центров-спутников. Помимо Казани это «Эрмитаж-Выборг», «Эрмитаж-Сибирь» (Омск), «Эрмитаж-Урал» (Екатеринбург) и «Эрмитаж-Евразия» (Оренбург). «Эрмитаж-Казань» лидирует по внедрению в экспозиции нестандартных подходов взаимодействия со зрителем. В других представительствах такой подход практически не используется. Там выставки представляют собой классическое экспонирование в витринах без тактильных, интерактивных, игровых и ароматных зон.

Сокровищница Юсуповых распахнется в Казани осенью

Выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков» завершается. Успеть узнать, какими вас увидят и напишут ваш портрет нейросети, еще можно до 14 сентября.

Следующий проект, который Государственный Эрмитаж создал специально для Казани, – выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века». В нее войдут более 400 экспонатов – и живопись, и графика, и скульптура, и ювелирное искусство, и оружие, и костюмы.

«Это большой уникальный красивый выставочный проект, который рассказывает о собраниях представителей этого рода. Известно то, что у Юсуповых была одна из лучших мировых коллекций искусства. А история коллекционирования начиналась с Николая Борисовича Юсупова. И мы будем показывать их коллекцию. К нам приедет огромное количество живописи – это итальянская, французская, голландская живопись, разные европейские школы», – анонсировала Маргарита Тихонова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка будет построена по принципу формирования коллекции самими князьями. Будет представлена и история рода Юсуповых, их личные вещи. В том числе родственная связь с Сююмбике. Правительница Казанского ханства, напомним, была дочерью бия Ногайской Орды Юсуфа. После падения Казанского ханства сыновья Юсуфа-мурзы поступили на службу Московскому государю, приняли православие, дав начало возвышению рода Юсуповых.