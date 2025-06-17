Глава Зеленодольского района объявил народный сбор на капремонт музея Васильева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самый старый из сохранившихся домов поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана – деревянный четырехквартирный сруб 1926 года, находящийся по адресу: ул. Ленина, 26. И так случилось, что именно здесь в 1956 году поселился и творил непризнанный при жизни художник, основоположник редкого направления «северный символизм» Константин Васильев. К столетию дома, 50-летию со дня гибели художника и 30-летию его музея-квартиры (в 2026 году) власти Татарстана объявили народный сбор средств на капитальный ремонт постройки.

Чтобы укрепить и заменить фундамент, а также нижние венцы, устранить перекосы, отремонтировать кровлю и фасад, обновить интерьеры, электрику, вентиляцию и сантехнику и, конечно, экспозиционное оборудование, по расчетам, необходимо 56 млн рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно уже разработанному и согласованному Министерством культуры Татарстана проекту, во время капитального ремонта музей значительно расширит свои площади, включив в свое пространство две соседние квартиры дома, которые лишь совсем недавно, в 2022 году, были расселены и переведены в нежилой фонд. Ведь начинался мемориальный музей Константина Васильева в 1996 году с одной квартиры – той самой, где проживала почти 20 лет семья художника.

К 60-летию со дня рождения Васильева, в 2002 году, музей был реконструирован и расширился на площадь второй квартиры, переданной ему администрацией Зеленодольского района и поселка Васильево. После капитального ремонта, который предполагается выполнить за ближайшие год-два, музей-квартира превратится в дом-музей Константина Васильева. Площадь увеличится в пять раз – с 53 до 261 кв. метра.

«Реквизиты сбора размещены на сайте нашего района. Мне бы хотелось, чтобы этот проект был народным, на народные средства. Хотя мы надеемся также и на поддержку государства. Но наша задача – обратиться к меценатам, людям, которые любят творчество Константина Васильева. Наша страна отличается тем, что есть люди, готовые инвестировать в искусство и творчество. Например, Михаил Атлашкин, купец второй гильдии, который много сделал для развитие территории, в частности, Михайловской часовни, Раифского монастыря», – заметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также анонсировал, что вместе с капитальным ремонтом музея Константина Васильева будут решаться вопросы инфраструктуры, благоустройства прилегающей территории – парка напротив и стоянки. «Мы уверены, что здесь будет турпоток: сюда будут приезжать любители и ценители творчества Васильева. Здесь может появиться небольшой филиал художественной школы», – отметил Афанасьев.

Дизайн-проект и новую научную концепцию для обновленного музея разработал художник Сергей Насекин. Одно из любопытных его решений – транслировать проекции картин Константина Васильева (основная часть которых находится в галерее художника в Казани) на стену из печи, в которую будет деликатно встроен проектор.

Осуществить капитальный ремонт мемориального музея Константина Васильева планируют в три этапа. Первый, самый дорогостоящий, – строительно-монтажные работы. На это по предварительной смете потребуется 19-20 млн рублей. Затем начнется ремонт внутренних помещений, а после внедрение в обновлённое пространство дома новой научной концепции и дизайн-проекта музея.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Понятно, почему мы такой маленький деревянный дом не можем просто привести в порядок капитальным ремонтом быстро, дёшево и сердито. Лично мне стало это глубоко понятно, когда я побывала в доме-музее Васнецова в Москве, где и понимаешь величие его творчества. И если в Казани подобный дом художника Васильева удастся создать, мы сможем показать величину и силу его искусства, атмосферу, в которой он работал», – подчеркнула помощник Раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова.

Произвольную сумму денежных средств на капитальный ремонт музея Константина Васильева в поселке Васильево можно пожертвовать через Фонд социально-экономического развития Зеленодольского района. Реквизиты перевода доступны на официальном сайте муниципалитета.