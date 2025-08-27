250 казахов и один зеркальный конь: театр имени Абая показал в Казани оперу «Хан Султан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Международная премьера оперы «Хан Султан. Алтын Орда» от Казахского национального театра оперы и балета имени Абая состоялась в Казани. Единственный показ прошел накануне вечером на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. А утром того же дня, чтобы принять зрителей, с фасадов здания рабочим пришлось разбирать строительные леса – с начала августа в театре ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Ведущая декорация спектакля – огромный рухнувший и разломившийся ствол тополя. Вместе с видеоконтентом и видеоэффектами он обеспечивает большую часть зрелищности спектакля, выступая то зловещим, то трагичным, то ярым или даже мистическим символом. В какой-то момент тополь оказывается будто внутри казахской юрты, сверху которой ободом, подобно люстре, пробивается природный свет.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Захватывает внимание зрителей и конь правителя – фигура скакуна из жестких многогранных зеркальных плоскостей выполнена в модной сейчас технике лазерной резки и лазерной сварки. Получился буквально «железный конь».

Главный персонаж оперы, Хан Султан, что может стать удивлением для зрителей, – не мужчина, а женщина. Она была третьей женой Джучи хана, матерью хана Берке, с которого начала складываться империя Золотой (Алтын) Орды. Благодаря своему уму, характеру и политической мудрости Хан Султан сделала себя и своих сыновей ключевыми деятелями в Улусе Джучи.

Через историю главной героини опера рассказывает о роли восточной женщины в политике. Наследие Золотой Орды, как известно, – объединяющий корень тюркских народов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За день до спектакля, как на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, в кассе оставалось не больше 10 билетов. Это при том, что афишу премьеры, как это обычно бывает, размещать на фасаде здания не стали – и не смогли бы из-за ведущегося ремонта.

Опера – новая постановка Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Ее премьера в Алмате состоялась в ноябре прошлого года. Затем спектакль успели показать в Турции, а теперь привезли в Казань.

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поприветствовала казахскую труппу заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я благодарю наших коллег за возможность прикосновения к общей истории, к общим традициям, к общим смыслам. Важно, что все мы сегодня увидим произведение искусства, синтез науки и культуры, потому что в создании спектакля приняли участие ученые Республики Казахстан, ученые Республики Татарстан – наша замечательная Академия наук. И я бы хотела поблагодарить Генерального консула Казахстана в Казани за возможность быть вместе в преддверии замечательных праздников наших республик – Дня Конституции Республики Казахстан и Дня Республики Татарстан, которые пройдут 30 августа. Добро пожаловать в Татарстан, добро пожаловать в Российскую Федерацию!» – сказала Лейла Фазлеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сыграть на казанской сцене оперу «Хан Султан. Алтын Орда» из Казахстана приехал коллектив из 250 человек. Обращение к первым российским зрителям оперы от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой зачитала директор КазНТОБ имени Абая Айнур Копбасарова.

«Для нашего театра это исторический момент. Наши солисты, наши артисты выступали на этой сцене по отдельности. Но сегодня мы выступаем целым коллективом театра», – как руководитель театра подчеркнула Копбасарова.

Идея поставить историческую оперу «с женским лицом» принадлежит именно директору Казахского национального театра. Предшествующей этому спектаклю была ее же реализованная инициатива в Туркестанском музыкально-драматическом театре – спектакль «Борте» о жене Чингисхана и ее непростой судьбе. И Борте, как связующая нить между постановками, присутствует в одном из эпизодов «Хан Султан. Алтын Орда».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ставил оперу итальянский режиссер Дэвид Ливермор, сотрудничавший ранее, например, с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Жозе Каррерасом и советским режиссером Андреем Тарковским. В основе спектакля – произведение драматурга Алмаса Нусипа в сценической интерпретации Маралтая Ыбыраева.

Музыку для постановки написал Хамит Шангалиев. По признанию самого композитора, он намеренно не использовал для этого произведения национальные инструменты, которыми обычно насыщает свои сочинения, – поставил сам себе вызов.

«Музыка степи» действительно хорошо ощутима в спектакле. Дух времени в звуках извлекают из своих инструментов 44 музыканта оркестра. Персональных партий в опере двадцать. Образ Хан Султан примерила на себя Зарина Алтынбаева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Спектакль мы представляем в рамках празднования 700-летия Улуса Джучи, который образовал на территории наших стран [государство]. Сегодняшний наш основной закон – Конституция Казахстана – стал основой стабильности мира, стал фундаментом государственности, гарантом поступательного и устойчивого развития страны. Мы уверены, что этот спектакль внесет вклад в сбережение наших двух народов – казахстанско-российских отношений», – сказал, обращаясь к казанским зрителям, генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

После столицы Татарстана, как выяснил корреспондент «Татар-информа» у директора КазНТОБ имени Абая, оперу «Хан Султан. Алтын Орда» покажут в Узбекистане, а в следующем году – в Москве.