Владимир Машков

Фото: kremlin.ru

Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков объявил о проведении театральной премии «Золотая маска» в Казани. Об этом он сообщил на заседании коллегии Минкульта РТ.

Площадкой проведения фестиваля может стать новое здание театра Камала, открытие которого Машков назвал значимым событием не только для Татарстана, но и для всей России.

«Идея и идеология театра — абсолютная прозрачность и открытость миру. Такое ощущение, что это кристалл талантов, который открывает невероятные возможности и для юных людей, и для мастеров сцены.», – сказал Машков.

Идея строительства нового театра была озвучена летом 2021 года. На проект здания провели международный конкурс, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В начале 2022 года восемь проектов-финалистов прошли жёсткий экспертный отбор, победил проект консорциума под лидерством проектного бюро ООО «Ваухаус» (Москва). В его команду вошел и известный казанский архитектор Герман Бакулин, а презентацию жюри представил японский архитектор Кэнго Кума.

Первые сваи в основание нового здания театра забили уже в конце 2022 года. В октябре 2024 во время саммита БРИКС театр принимал первых гостей. В декабре минувшего года итоговую пресс-конференцию в каменном зале здания провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня состоялось официальное открытие нового здания театра. В нем расположены четыре зала разной вместимости для постановок различных форматов. Например, в Восточном зале на 242 места за сценой предусмотрена стеклянная стена, через которую видно озеро Кабан. Она сможет стать естественной декорацией для постановок.

Но главной особенностью театра станет то, что он будет многофункциональным центром и пространством, в котором независимо от посещения спектаклей сможет побывать любой желающий.