До Казани дошагал красный петух Шагала: выставка не смогла принять всех гостей вернисажа

Аншлаг случился накануне вечером в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана. Коллекционер из Санкт-Петербурга Павел Башмаков на три месяца привез в Казань выставку «Марк Шагал. Под единым небом». Побывала на открытии и корреспондент «Татар-информа». Рассказываем, почему так известен художник и ради чего стоит идти на выставку.





Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Небо Марка Шагала

В гардеробе буквально не хватало места, чтобы принять одежду всех желающих попасть на вернисаж. Удалось это лишь 400 счастливчикам. Остальным осаждавшим в этот вечер галерею придется попытаться навестить Марка Шагала еще раз, благо выставка будет работать до 29 июня.

Оригинальная графика известного русско-французского художника-авангардиста еврейского происхождения Марка Шагала заполнила два этажа – в двусветном пространстве экспонируются более 130 его работ.

Коллекционер Сергей Башмаков целью выставки назвал демонстрацию ретроспективы творчества Шагала ради знакомства публики с романтичным миром художника, известного множественными вариациями символического парения влюбленных. Отсюда, к слову, и название выставки – «Под единым небом»: это немного перефразированная строка из посвященного Шагалу стихотворения Андрея Вознесенского.

Где бы ни создавал свои произведения художник-эмигрант, проживший без малого 98 лет и скончавшийся во Франции, небо над ним всегда оставалось то же. Писал он пейзажи, прототипом для которых часто был родной Витебск, и женские образы, музой для которых на весь творческий путь стала первая и рано скончавшаяся жена художника Белла. 28 марта исполнится 40 лет со дня смерти самого Марка Шагала.

Павел Башмаков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вся красота заключается в том, чтобы посмотреть всю выставку и понять, попробовать прочувствовать то, что чувствовал Шагал. Мы рассказываем о том, что для самого Шагала было крайне важным. Начинается выставка, конечно, Витебском, который он называл «моя деревня». Есть разделы, посвященные Парижу и вообще Франции, а Париж Шагал называл «мой второй Витебск». И, конечно, Белле, его жене, музе, сподвижнице – человеку, без которого он не мыслил себя. Во всех его работах, спустя 10, 20 лет после ее смерти, мы видим черты именно Беллы», – рассказал представителям СМИ Башмаков.

Пока публика заполняла собою залы, живой музыкой на еврейскую тему предварял церемонию открытия молодежный ансамбль «Тиса». В дальнейшем выставка будет проходить под французский шансон в записи – большую часть жизни Марк Шагал провел во Франции.

«Количество людей, пришедших сегодня, превзошло все наши ожидания – великолепная выставка приехала в Казань. Конечно, Марк Шагал русский, конечно, Марк Шагал и французский художник. Но где бы он ни был, он всегда воспевал еврейскую культуру, еврейский быт и, конечно, свою любовь, единственную и неповторимую. Он создал необыкновенный самобытный язык в искусстве. В парижском театре единственный, кому дали возможность создавать монументальное искусство, был Марк Шагал. И там он снова вспомнил нашего Чайковского, Рахманинова и всех наших великолепных творцов искусства и получил за это семь наград, которые дает Франция», – обратила внимание многочисленных посетителей вернисажа директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Прогулка с Шагалом и полет с красным петухом

Известная работа Шагала «Прогулка» дизайнерами выставки представлена в качестве фотозоны. Присев на лавочку, можно сделать снимок на фоне мужчины, который держит за руку уже летящую по небу возлюбленную. Картина, к слову, лишь часть триптиха. В первой его части оба персонажа только еще готовятся к полету, в третьей – парят [в любви] уже вдвоем.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Один из главных символов Шагала – красный петух, так характерный для белорусского эпоса родного художнику Витебска. Но у Шагала красный петух – символ еще и мужского творческого начала. Афишей к выставке стала работа 1950 года «Деревни ночью»: женщина, напоминающая чертами Беллу, летит над городом (разумеется, Витебском, как и в «Прогулке») в компании красного петуха – собственно, самого Марка Шагала. Кстати, интересный факт: родился Марк Шагал в Витебске во время большого пожара, а красный петух, как известно, – символ-штамп стремительно распространяющегося пламени.

«Шагал бывает разный. Он принадлежит всему миру и одинаково может восприниматься своим в России, Белоруссии, Германии, Израиле, Франции и в США. Серия «Мертвые души» положила начало Шагалу как всемирно известному художнику. Мы показываем его и в период расцвета – всё, что связано с библейскими сюжетами. И ту серию, которая стала по сути его последней, – в 1977 году он создал серию сюжетов, посвященную творчеству Андре Мальро – на тот момент и другу его, и министру культуры Франции, очень пассионарной личности», – подчеркнул в беседе с журналистами Павел Башмаков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В основном из цикла иллюстраций к произведению Гоголя «Мертвые души» именно в Казани впервые экспонируются работы, которые прежде коллекционер Башмаков на обозрение публики не предоставлял. Хотя дебютировала выставка «Марк Шагал. Под единым небом» осенью 2023 года в Санкт-Петербурге. Всего проект в Казани дополнен 20 экспонатами.

Не религиозен, но Библией очарован

Увидят посетители также литографии на библейские сюжеты. Шагал не был религиозным человеком, подчеркнул на церемонии открытия Павел Башмаков. Однако для того, чтобы создать цикл на библейские темы, художник специально отправился в Палестину, где впитал историю своего народа. Сам же Шагал писал, что был очарован Библией и считал ее самым большим источником поэзии всех времен.

«Есть такое понятие “авангард“. И есть русский авангард. Вот Шагал его олицетворяет, потому что еще в молодости, когда он только постигал азы живописи и графического искусства, он говорил: ‘’Я могу рисовать как классик, но я не хочу – из меня лезет другое искусство’’.

Конечно, большие политические свершения, которые происходили в начале ХХ века, помогли ему: он с восторгом воспринял революцию 1917 года, которая ему позволила бывать в столицах, потому что была убрана черта оседлости, когда только по определенным причинам могли допустить, скажем, в Петербург. Во-вторых, революция дала волю его искусству. Когда приехали в Париж, и Кандинский, и Шагал, и Соня Делоне, граф Ланской и многие другие выходцы из России олицетворяли революцию в искусстве. Благодаря этому много стилей появилось в ХХ веке. И Шагал здесь, наверное, одна из главнейших величин», – разъяснил Башмаков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В числе первых посетителей выставки оказалась и известный казанский журналист Любовь Агеева. Внимательно ознакомившись с экспозицией, она поделилась с коллегами своим впечатлением.

«Когда я впервые попала на выставку авангардистов, наших, казанских, посмотрела и ушла – меня не зацепило. Тогда я подумала, что мне не хватает знаний, чтобы оценить и понять это искусство. Стала изучать, читать. Но через несколько лет после одной выставки поняла: это не у меня не хватает знаний – это они, авангардисты, действительно так видят мир. И тогда я подумала: “Хорошо, что я вижу мир не так, – хорошо, что я вижу его нормально“», – призналась Агеева.