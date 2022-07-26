Вирусолог о штамме «кентавр»: «Заразнее, чем просто “омикрон”, иммунитет видит его хуже»

Аномально мутирует в сравнении с гриппом, более заразен, чем знакомый уже «омикрон», и мастерски маскируется от иммунитета. О том, что представляет собой новый штамм «кентавр», который только возник, а уже пугает общественность, «Татар-информу» рассказал вирусолог Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов рассказал, что «кентавр» – это очередная разновидность штамма «омикрон» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое «кентавр»? Это очередная разновидность штамма «омикрон», рассказал «Татар-информу» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

«Он произошел от подвида BA.2. Он отличается от четвертого и пятого “омикрона”. Появились новые мутации, большинство из них произошли в S-белке – шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие вируса с клеткой. Порядка 36 мутаций только в одном белке уже зафиксировано, если сравнивать с исходным уханьским штаммом. Это достаточно большое количество, если вспомнить те же “альфа”, “бета”, “дельта” – у них в совокупности было меньше мутаций, чем здесь только в одном белке», – объяснил Альберт Ризванов.

По словам эксперта, «кентавр» более заразный, чем его предшественники. Стоит вспомнить, что заразность «омикрона» и так была на высоком уровне в сравнении с предыдущими штаммами. А «кентавр» заразен еще на 10-20%, констатируют специалисты.

«Что немножко всех напрягает, это то, что дополнительные мутации в S-белке делают его более устойчивым к иммунитету, вызванному вакцинами или другими штаммами ранее. Это было и у других штаммов “омикрона”, поэтому я бы не сказал, что здесь что-то кардинально изменилось. Вакцины в принципе защищают от тяжелого течения заболевания в любом случае», – рассказал профессор кафедры генетики КФУ.

Почему «кентавр»?

Мы поинтересовались, благодаря чему новый штамм получил такое «романтичное» название.

«Вирусный геном – это как лента. Если, например, принять, что у одного вируса эта лента красная, а у другого зеленая и может происходить обмен: начало этой ленты будет зеленым, а конец – красным. Есть гипотеза, что у него одна часть вирусного генома от одного штамма, а вторая – от другого», – объяснил Альберт Ризванов.

То есть, объясняет эксперт, как у кентавра – тело человека, а голова коня, так и новый штамм состоит из двух частей разных штаммов.

К сегодняшнему дню мутаций уже произошло такое большое количество, что сейчас четко проследить, из чего именно состоит, сложно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Где-то звучало, что 11% от одного вируса, остальное от другого. Да, он является потомком второго “омикрона”, даже название у него – 2.75. Он является параллельным родственником четвертого и пятого.

К сегодняшнему дню мутаций уже произошло такое большое количество, что сейчас четко проследить, из чего именно состоит, сложно. На мой взгляд, название “кентавр”, все-таки притянуто за уши, но оно звонкое, красивое, поэтому его подхватили», – рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

Лучше прикрепляется и мимикрирует

Что важно знать, отмечает профессор кафедры генетики КФУ: новый штамм вируса более заразен потому, что он лучше «приклеивается», прикрепляется к клетке, причем в верхних дыхательных путях.

«Плюс ко всему он мимикрирует так, что иммунная система видит его хуже. Таким образом он избегает иммунитет. На поверхности вируса меняется структура, да так, что иммунитет перестает его узнавать», – рассказал Альберт Ризванов.

На данный момент, по словам Ризванова, нет информации по поводу того, что новый штамм, к примеру, вызывает более тяжелое течение болезни. Он хорошо передается от человека к человеку, но говорить о том, что он кардинально может изменить динамику эпидемии, рано.

«Другое дело, что “омикрон” – и сам, и “кентавр”, и “омикрон” четвертый и пятый, и “стелс-омикрон” – они все в основном заражают верхние дыхательные пути. А вакцины защищают легкие человека, то есть нижние отделы. И получается, что даже если человек вакцинирован или переболел, у него нет так называемого мукозального иммунитета – иммунитета слизистых верхних дыхательных путей. И поэтому он может заболеть. Другое дело, что вирус не спускается в легкие. А у вакцинированного легкие еще и дополнительно защищены от вируса. И таким образом болезнь протекает как обычная простуда», – объяснил профессор кафедры генетики КФУ.

Симптомы «кентавра»

Симптомы нового штамма, объяснил Альберт Ризванов, классические: поднимается температура, затрудняется дыхание, появляется сухой кашель, возможна боль в мышцах.

Симптомы нового штамма классические: поднимается температура, затрудняется дыхание, появляется сухой кашель, возможна боль в мышцах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

То есть по симптомам невозможно сказать, каким именно штаммом коронавируса заболел человек и вообще коронавирусом ли или какой-то другой простудой. Прояснить картину может только ПЦР.

«Поэтому вакцинироваться все равно нужно, потому что это защищает от тяжелого течения заболевания и госпитализации. Мы наблюдаем, что, несмотря на довольно высокое количество заражений в сутки, число госпитализаций, к счастью, находится на невысоком уровне», – рассказал Ризванов.

– Зафиксирован ли «кентавр» в Татарстане?

– Информации о появлении в Татарстане заразившихся новым штаммом у меня нет. Но в открытой Национальной базе данных о мутациях коронавируса VGARus представители СМИ увидели, что были загружены пять расшифрованных геномов.

Он уже проник в Россию, и я думаю, что он будет так же распространяться и циркулировать, как и его предшественники. В мире сейчас примерно 50% приходится на второй «омикрон» – BA.2. Большая часть из оставшихся случаев приходится на четвертый и пятый «омикрон».

Так же, как в свое время четвертый и пятый начали вытеснять первый и второй «омикрон», так и «кентавр» может начать отвоевывать себе место под солнцем. Но он пока принципиально не меняет характер заболевания.

– Где возник штамм Covid-19 «кентавр»?

– Впервые его выявили в Индии. Сам «омикрон» в свое время пришел из Южной Африки. Где может произойти очередная мутация, в каком именно регионе, никто не знает. Сейчас этот вирус достаточно активно мутирует, но в целом общая тенденция идет к тому, что вирус становится более заразным, но менее опасным.

Это связано с тем, что вирусу не выгодно, чтобы человек тяжело болел. Если человек тяжело болеет или умирает, то вирус изолируется – он не может передаваться от человека к человеку. Хорошо передается тот вирус, который вызывает легкое течение болезни, потому что такие больные ходят, заражают других, и тем самым происходит селекция – естественный отбор.

И, соответственно, чем лучше вирус заражает другого человека, тем ему – вирусу – выгоднее, потому что он может успешно размножаться, успешно оставлять свое потомство.

Ну и в связи с тем, что у людей в результате перенесенных болезней и вакцинации выработался коллективный иммунитет в обществе, успешными становятся те вирусы, которые умудряются избегать этот иммунитет. Они меняют свою структуру поверхности таким образом, чтобы иммунитет их плохо узнавал.

Сейчас, конечно, коллективный иммунитет падает. Недавно говорили, что он уже на уровне 10%. Связано это с тем, что иммунитет после вакцинации обычно работает в течение года. После перенесенного заболевания – полгода, максимум год.

У тех, кто вакцинировался в начале и не ревакцинировался, защитный иммунитет падает. Поэтому мы видим снижение цифр по коллективному иммунитету.

Даже несмотря на то, что смертность от нового штамма низкая, она все равно не нулевая Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В сравнении с гриппом коронавирус мутирует аномально быстро»

– Анекдот: «“Знаешь, Иван Иванович умер?” – “От ковида?” – “Нет, от гриппа”. – “А, ну это не страшно”».

Смерть – она всегда смерть, она всегда страшна, но люди свыкаются с тем, что каждый год кто-то умирает от гриппа. Считается: «ну, не повезло, умер». А умер от ковида – это вот страшно. На самом деле, в любом случае нужно защищаться.

Если сравнивать с вирусом гриппа, то коронавирус аномально быстро мутирует – грипп так быстро не мутирует. Мы знаем, что была вспышка гриппа в начале прошлого века – она тоже волнами шла в течение пары лет. Но обычно все-таки эпидемии и пандемии заканчивались в течение года.

Здесь же за счет очень высокой изменчивости, за счет очень высокой скорости мутаций коронавирусу удалось закрепиться в популяции.

Как каждый год люди болеют простудами, так и, скорее всего, Covid-19 останется с нами навсегда в виде обычной простуды. Он ослаб. Не вызывает тяжелое течение, но люди будут постоянно болеть, и поэтому потребуется постоянная вакцинация. В этом плане, возможно, внедрение назальных вакцин позволит справиться с этой напастью.

Как работает назальная вакцина? Ты ее вдыхаешь, она попадает в верхние дыхательные пути и формирует мукозальный иммунитет, то есть иммунитет слизистых. Это как раз позволяет сформировать барьер для того, чтобы вирус вообще не смог закрепиться в организме.

«Я бы в эту рулетку не играл»

Но даже несмотря на то, что смертность от нового штамма низкая, подчеркивают эксперты, она все равно не нулевая. И если человек заболел, шанс, хоть и небольшой, что он будет переносить болезнь в тяжелой форме с последствиями либо даже умрет, остается.

«Поэтому я бы в эту рулетку не играл и делал бы все возможное, чтобы защитить себя, а это в первую очередь вакцинация и соблюдение личной гигиены. То есть мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться грязными руками до слизистых: глаз, рта, носа. Ну и персональная ответственность: если ты чувствуешь, что у тебя простудные симптомы, нужно обратиться к врачу, пройти тест. Ни в коем случае не ходить в гости или на работу, потому что ты можешь стать источником заражения и даже причиной смерти окружающих», – отметил Альберт Ризванов.

У тех, кто вакцинировался в начале и не ревакцинировался, защитный иммунитет падает. Поэтому мы видим снижение цифр по коллективному иммунитету Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не расслабляемся!»

– Ни в коем случае не расслабляемся! Тем более что осенью всегда наблюдается подъем сезонных ОРВИ. Потому что люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, в садики, и количество контактов резко возрастает.

Это создает оптимальные условия для того, чтобы происходила очередная вспышка заболеваемости. Поэтому осенью однозначно мы будем наблюдать рост Covid-19, других респираторных заболеваний.

Поскольку в идеале необходимо, чтобы после вакцинации прошел примерно месяц, чтобы максимальная защита выработалась, сейчас, в августе, самое оптимальное время для того, чтобы ревакцинироваться от Covid-19, чтобы подготовиться к осеннему сезону. И обязательно нужно вакцинироваться от гриппа.