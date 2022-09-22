«То, что делает администрация США – полный беспредел»: что ждет банки России в эпоху СВО

Долгосрочные безотзывные вклады, чтобы частично заместить «длинные деньги» Запада предлагают ввести в России банкиры. Также они хотят создать с дружественными странами межнациональную систему расчетов и готовятся к работе на Донбассе после референдумов. Что еще обсуждали на форуме крупнейшие финансисты России – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов поблагодарил Ассоциацию банков России за выбор Казани в качестве места проведения мероприятия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Перед банками стоят серьезные задачи по участию в масштабной трансформации экономики»

Международный банковский форум «Банки России — XXI век» принимает в эти дни Казань. То, что в столице Татарстана собрались крупнейшие финансисты страны, оказалось стечением обстоятельств. Форум должен был пройти Сочи, но его перенесли в Геленджик из-за роста стоимость отелей. Но в период спецоперации на Украине аэропорт Геледжика оказался закрыт. В итоге банкиры решили собраться в Казани.

На форуме ждали Председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, которая в последний раз посещала Татарстан в октябре 2016 года и принимала участие в финансовой конференции Finnopolis. В итоге Набиуллина в Казань вновь так и не приехала.

В своем выступлении Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Ассоциацию банков России за выбор Казани в качестве места проведения мероприятия. «Форум крайне актуален, поскольку он посвящен работе банков и финансового рынка, которые одними из первых столкнулись с внешними санкциями. Справиться с ними удалось благодаря накопленному запасу прочности и опыту совместной антикризисной работы. Своевременно принятые Президентом России Владимиром Путиным, Правительством РФ и Центральным банком решения позволили стабилизировать финансовый рынок, восстановить кредитование предприятий и граждан. Сегодня перед банками стоят серьезные задачи по сохранению устойчивости финансовой системы и участию в масштабной трансформации экономики», – отметил руководитель республики.

Анатолий Аксаков: «Уверен, те проблемы, которые сейчас кажутся нерешаемыми, будут решены» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России появятся безотзывные вклады и бессрочные кредитные каникулы

Общий тон дискуссии задал председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Он сообщил, что тема сегодняшней дискуссии – «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики».

«Ситуация непростая, в то же время с моей точки зрения очень интересная, ставящая с одной стороны много проблем, задач, которые необходимо решать, с другой стороны – огромные возможности для людей грамотных, толковых, активных, стремящихся к результату и проявить себя. Я нацелил бы всех на это. Не пережевывать вопросы, а предлагать решение проблем, двигаться по пути их решения и настроиться на оптимизм. Уверен, те проблемы, которые сейчас кажутся нерешаемыми, будут решены. И из ситуации, в которой оказалась страна, в том числе финансовая сферы мы выйдем победителями. Окрепшими, сильными, уважаемыми не только в стране, но и во всем мире», – настраивал аудиторию Аксаков.

Сам он сделал несколько предложений. Из-за того, что рынок западного капитала закрыт, «длинные деньги» стоит искать во внутренних ресурсах. Например, ввести долгосрочные безотзывные вклады. И такое решение, уверен Аксаков, «надо быстрее принимать». При этом должны быть повышены требования к банкам, которые будут использовать этот инструмент. «Эту проблему надо решить, я не думаю, что она требует многомесячных дискуссий. Уверен, что мы в течение ноября должны определиться, принять закон», — добавил депутат.

На заседани было озвучено еще одно предложение – сделать кредитные каникулы бессрочными. Сейчас Банк России устанавливает определенный срок, в течение которого их можно получить. «Мы собираемся в ближайшее время внести законопроект, [чтобы ввести их закрепить] как постоянно действующую норму. Очевидно, тема актуализировалась в связи с принятием решения о частичной мобилизации. Наверняка многие призванные граждане являются заемщиками кредитных организаций. (…) Нам надо найти формулу, которая позволит гражданам выполнять боевые задачи, но при этом они не должны бояться ситуаций, связанных с потребительскими кредитами. Банки идут навстречу, но могут быть сложности с регулятором», — отметил Аксаков.

Андрей Костин считает, что развитие альтернативных способов расчетов сейчас задача №1 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подавляющее число наших финансовых институтов окажется под санкциями»

От банковского сообщества первым слово взял глава ВТБ Андрей Костин, которой сегодня празднует день рождения. Именинник, исполнявший с Вячеславом Бутусовым на Восточном экономическом форуме «Гудбай, Америка!», отметил, что его банк самым первым попал под жесткие санкции США 24 февраля.

«Мы это предвидели, ожидали. Но конечно, конкретные шаги, которые были предприняты американской, прежде всего, администрацией и европейскими странами, еще раз подтвердили ту истину, которую мы понимали: наступает новая эра развития нашего банковского сектора, прежде всего в том, что касается интеграции в мировую финансовую систему», – поделился Костин.

Вместе с тем, отметил, что с 2014 года финансовый сектор много сделал, для того, чтобы быть независимым и обеспечить свою устойчивость. По его мнению, именно этот сектор сегодня наиболее импортозамещенный в России и сбоев он не дал.

Более эмоциональным выступление именинника стало, когда он завел речь о международных расчетах. Когда доллар, а затем и евро начали доминировать, по его словам, было всем удобно. Они заняли гигантскую долю в международных расчетах. «И в той геополитической ситуации, которая существовала, большой необходимости, как казалось, заменять их не было. Хотя, уже тогда были примеры санкционного давления на такие страны, как Куба или Иран, которые в общем-то ничего криминального-то не делали с точки зрения мировой политики, а они находились под санкциями», – сказал Костин.

Он считает, что развитие альтернативных способов расчетов сейчас задача №1. «Потому что Россия не перестанет быть страной с большим экспортным потенциалом, и нам требуется дальнейшее развитие импорта, нам все равно нужно торговать и на мой взгляд, принципиальным является тот факт, что мы должны сразу ориентироваться на санкционную банковскую систему», – отметил банкир.

По его мнению, разделение финансовой системы по этому признаку «неустойчивое и призрачное». «Сегодня ты можешь взять любую несанкционную систему, завтра она одним щелчком переходит в санкционную. Поэтому строить надежную систему расчетов, исходя из того, что мы сумеем сохранить ту нишу, которую мы сегодня используем в расчетах с западными валютами, на мой взгляд, тема недолговечная. И за какой-то короткий промежуток времени я боюсь, что подавляющее число наших финансовых институтов окажется под санкциями», – полагает Костин.

То, что в столице Татарстана собрались крупнейшие финансисты страны, оказалось стечением обстоятельств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимо создать систему расчетов в мире, которая позволит работать вне доллара»

Глава ВТБ обратил внимание на то, что происходит с картой «Мир».

«На самом деле, по всем законам, если сегодня можно говорить о законах, потому что я считаю то, что делает американская администрация – полный беспредел... Американцы всегда говорили: «Санкции распространяются только на ту сферу финансовой деятельности, где задействован доллар. (…) Что происходит с картой «Мир», которая вообще не использует доллар? И она ни по каким критериям сегодняшнего дня не попадает под санкционную политику США. Они съездили в Турцию, они съездили во Вьетнам, они съездили Казахстан, и мы видим, что дружественные нам страны сегодня отказываются от инструмента, который мы активно собирались развивать», – сказал глава ВТБ.

Расчеты, как он полагает, нужно настраивать на использование рубля и «дружественных валют». Необходима система, которая минует SWIFT (международную межбанковскую систему платежей) и объединит национальные системы, в России это Система передачи финансовых сообщений (СПФС), аналогичные есть, например, в Китае и Казахстане. «Задачу номер один надо решить, используя весь наш ресурс, в том числе и политический. Создать систему расчетов в мире, которая позволит нам работать вне доллара. Альтернатива – это просто бартер: отвез уголь, завез бананы», – заключил Костин.

Владимир Комлев: «Уровень опасений или шума вокруг платежной системы „Мир“ за рубежом несколько преувеличен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оператор карты «Мир» опасается говорить о выходе на новые рынки

Что происходит с картой «Мир» за рубежом подробнее рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Он заметил, что как только компания начинает говорить, что выходит на рынок какой-то страны, а СМИ в этом помогают, «тут же на эту страну начинает оказываться давление». «Сейчас мы стараемся эту тему не очень конкретно педалировать и что-то рассказывать. Мы понимаем, что это история, которая находится на радарах у Минфина США и других органов, европейких и американских», – посетовал Комлев.

То, что выходит в СМИ о ситуации с использованием карты «Мир» в Турции он связывает с недостатком конкретики. «Я могу сказать, что уровень опасений или шума вокруг платежной системы „Мир“ за рубежом несколько преувеличен. С партнером в Казахстане мы продолжаем работать. По Турции, наверное, самая болезненная тема, — действительно, из пяти наших банков-партнеров — два коммерческих. Они приостановили сотрудничество и нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных российских банков, кто-то работает со всеми картами», — уточнил он.

При этом, по словам главы НСПК, катастрофического снижения количества транзакций в Турции не произошло. «Сказать, что в 5-10 раз снизилось, такого нет. Карты в Турции продолжают работать. Определенные сложности, конечно, там появились. Количество точек, банкоматов, где можно было еще в конце августа, начале сентября без проблем пользоваться, сократилось. Можно было в Турцию ездить спокойно, имея только карту «Мир». Сейчас ситуация немного изменилась. Но если говорить в цифрах – больше, чем две трети оборота мы по количеству транзакций и объему, от того, который был в пиковые периоды, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет», — подчеркнул Комлев.

Вьетнамский банк уведомил о приостановке давно. «И целый ряд других моментов, когда что-то наложилось или что-то давно произошло, но сейчас в текущей ситуации это начинают как-то подсвечивать. Это тоже не добавляет в общей картине какого-то оптимизма, хотя на самом деле ситуация изменилась не настолько в худшую сторону», – отметил спикер.

Петр Фрадков считает, что можно создать модель с условным названием «экономика преодоления», и искать новые возможности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Банкиры готовятся к работе на Донбассе

Также свое мнение высказал председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. Его представили как руководителя банка, который работает с сектором, обеспечивающим специальную военную операцию.

Он считает, что сейчас можно пойти по иранской модели, у нее есть даже термин – «экономика сопротивления». В ее парадигме банковская система ищет способы обхода санкций. А можно создать модель с условным названием «экономика преодоления», и искать новые возможности. Двигаться «не от негатива – как избежать, а от позитива – как приобрести».

Фрадков также сообщил, что в случае, если будут проведены референдумы на освобожденных территория Донбасса, «мы, по всей видимости, поддержим». «И нам надо уже начинать уметь работать на этих территориях. Это огромный рынок. И мы понимаем, что так, сейчас настроена регуляторика, это делать достаточно тяжело: нет залоговой массы, нет законодательства, нет кредитных историй. И при этом большие объемы [финансов] надо направлять в этом направлении. Это требует быстрых отдельных решений. И это не только касается территорий как таковых, это касается нового инструмента, плеча, для применения наших возможностей, ресурсов, в том числе для поддержания развития банковского сектора», – сказал банкир.

В заключение сессии у Костина поинтересовались, как отразится мобилизация на сотрудниках банковской сферы. «Давайте не будем пугать себя и всю страну. У нас речь идет о частичной мобилизации. Речь о том, чтобы все подразделения, все подчистую куда-то призывались, не надо таких сценариев кошмарных рисовать себе. Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку, не будут призываться. Я думаю, это будет сделать не только в банковской, но и других отраслях без которых жизнедеятельность государства невозможна», – отметил банкир.

Аксаков тоже прокомментировал. Он считает ситуацию на столько контролируемой, управляемой и понимаемой руководством страны, теми кто принимает решения. «Поэтому всё будет так, как запланировано. Никаких проблем, в том числе в банках, с кадрами не будет. И не только в банках. Надо спокойно и уверенно работать. Все задачи будут решены, мы будем уверенно двигаться вперед», — сказал депутат.