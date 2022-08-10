«Свиней усыпляем и сжигаем»: в Татарстане обнаружен очаг африканской чумы свиней

В трех населенных пунктах Спасского района будут уничтожены свиньи из-за появления очага АЧС. Опасна ли болезнь для человека и других животных, какие меры будут приниматься для предотвращения распространения инфекции – об этом в материале «Татар-информа».

В трех населенных пунктах Спасского района будут уничтожены свиньи из-за появления очага африканской чумы свиней Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как рассказал руководитель ветеринарного объединения Спасского района Булат Шакуров, очаг заражения был обнаружен 7 августа. После смерти свиньи в одном из личных хозяйств Приволжского района владелец обратился в надзорные органы. Пробы были направлены в Казань, диагноз подтвердился – африканская чума свиней. По правилам, территория в радиусе пяти километров от очага попадает в угрожаемую зону, поэтому в еще двух населенных пунктах свиньи подлежат уничтожению, рассказал специалист. Таким образом, эти животные будут уничтожены в Болгаре, поселках Приволжский и Ржавец.

Будут сожжены 3 тонны туш

В рамках ветеринарно-санитарных мер представители надзорного органа изъяли животных в личном хозяйстве, где был обнаружен очаг заражения. «Свиней усыпляем при помощи препарата и потом сжигаем на специальном полигоне. Животные в радиусе пяти километров от эпизоотического очага тоже будут уничтожены. Нами уже изъяты свиньи в поселках Приволжский и Ржавец», – рассказал Булат Шакуров.

В рамках ветеринарно-санитарных мер представители надзорного органа изъяли животных в личном хозяйстве, где был обнаружен очаг заражения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Владельцам личных хозяйств по весу уничтоженного животного выплачивается компенсация, которая рассчитывается по рыночной стоимости.

«Владелец ознакомляется с этой информацией и подписывает акт. В поселке Приволжский нами изъяты 23 свиньи из восьми хозяйств, общая масса составила 2546 килограммов. В поселке Ржавец в семи хозяйствах содержались 23 свиньи, их тоже собрали. Приблизительный вес – 500 кг», – пояснил специалист.

В зоне опасности заражения нет свиноводческих комплексов и фермерских хозяйств, поэтому ветеринарно-санитарные меры коснутся только частных хозяйств.

Свиней усыпляют при помощи препарата и потом сжигают на специальном полигоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не опасна для других животных и людей»

По словам начальника отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Елены Ильиной, источник заражения африканской чумой в Спасском районе еще не определен, идут исследования.

«Личным хозяйствам рекомендуется не выводить свиней на свободный выгул, принять профилактические меры. Корм для свиней должен проходить термическую обработку. Также рекомендуется жителям, в чьих хозяйствах содержатся свиньи, воздержаться от посещения лесов, потому что там они могут подхватить болезнетворные вирусы», – пояснила специалист.

Некоторые симптомы африканской чумы свиней: слабость у животного, покраснение и посинение кожи в области ушей, живота, хвоста, повышение температуры и лихорадка.

По словам Елены Ильиной, вирус африканской чумы свиней очень вынослив. «Он может полгода жить в почве, воде. Также может сохраниться в мясной продукции. Для людей и других животных этот вирус не опасен, передается только домашним свиньям, диким кабанам и декоративным свиньям (минипигам)», – рассказала она.

Среди симптомов африканской чумы свиней – слабость у животного, покраснение и посинение кожи, повышение температуры и лихорадка Фото: © «Татар-информ»

Инкубационный период болезни тоже может быть разным – от трех дней до двух недель.

Предыдущий случай заражения свиней африканской чумой в Татарстане был зафиксирован в июле 2021 года в Новошешминском районе.

Вирус африканской чумы свиней науке известен с 1903 года, когда в Южной Африке болезнь распространилась среди диких кабанов. Оттуда инфекция попала в другие страны Африки. В середине ХХ века африканская чума свиней была зафиксирована в Португалии, вирус попал в эту страну через импортируемую из Анголы мясную продукцию. Далее чума была обнаружена на территории Испании, Кубы, Франции, Голландии, Мальты.

В России, а также в Украине, Грузии, Армении и Абхазии африканская чума свиней впервые была зафиксирована в 2007 году.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского