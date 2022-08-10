«Свиней усыпляем и сжигаем»: в Татарстане обнаружен очаг африканской чумы свиней
В трех населенных пунктах Спасского района будут уничтожены свиньи из-за появления очага АЧС. Опасна ли болезнь для человека и других животных, какие меры будут приниматься для предотвращения распространения инфекции – об этом в материале «Татар-информа».
Как рассказал руководитель ветеринарного объединения Спасского района Булат Шакуров, очаг заражения был обнаружен 7 августа. После смерти свиньи в одном из личных хозяйств Приволжского района владелец обратился в надзорные органы. Пробы были направлены в Казань, диагноз подтвердился – африканская чума свиней. По правилам, территория в радиусе пяти километров от очага попадает в угрожаемую зону, поэтому в еще двух населенных пунктах свиньи подлежат уничтожению, рассказал специалист. Таким образом, эти животные будут уничтожены в Болгаре, поселках Приволжский и Ржавец.
Будут сожжены 3 тонны туш
В рамках ветеринарно-санитарных мер представители надзорного органа изъяли животных в личном хозяйстве, где был обнаружен очаг заражения. «Свиней усыпляем при помощи препарата и потом сжигаем на специальном полигоне. Животные в радиусе пяти километров от эпизоотического очага тоже будут уничтожены. Нами уже изъяты свиньи в поселках Приволжский и Ржавец», – рассказал Булат Шакуров.
Владельцам личных хозяйств по весу уничтоженного животного выплачивается компенсация, которая рассчитывается по рыночной стоимости.
«Владелец ознакомляется с этой информацией и подписывает акт. В поселке Приволжский нами изъяты 23 свиньи из восьми хозяйств, общая масса составила 2546 килограммов. В поселке Ржавец в семи хозяйствах содержались 23 свиньи, их тоже собрали. Приблизительный вес – 500 кг», – пояснил специалист.
В зоне опасности заражения нет свиноводческих комплексов и фермерских хозяйств, поэтому ветеринарно-санитарные меры коснутся только частных хозяйств.
«Не опасна для других животных и людей»
По словам начальника отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Елены Ильиной, источник заражения африканской чумой в Спасском районе еще не определен, идут исследования.
«Личным хозяйствам рекомендуется не выводить свиней на свободный выгул, принять профилактические меры. Корм для свиней должен проходить термическую обработку. Также рекомендуется жителям, в чьих хозяйствах содержатся свиньи, воздержаться от посещения лесов, потому что там они могут подхватить болезнетворные вирусы», – пояснила специалист.
Некоторые симптомы африканской чумы свиней: слабость у животного, покраснение и посинение кожи в области ушей, живота, хвоста, повышение температуры и лихорадка.
По словам Елены Ильиной, вирус африканской чумы свиней очень вынослив. «Он может полгода жить в почве, воде. Также может сохраниться в мясной продукции. Для людей и других животных этот вирус не опасен, передается только домашним свиньям, диким кабанам и декоративным свиньям (минипигам)», – рассказала она.
Инкубационный период болезни тоже может быть разным – от трех дней до двух недель.
Предыдущий случай заражения свиней африканской чумой в Татарстане был зафиксирован в июле 2021 года в Новошешминском районе.
Вирус африканской чумы свиней науке известен с 1903 года, когда в Южной Африке болезнь распространилась среди диких кабанов. Оттуда инфекция попала в другие страны Африки. В середине ХХ века африканская чума свиней была зафиксирована в Португалии, вирус попал в эту страну через импортируемую из Анголы мясную продукцию. Далее чума была обнаружена на территории Испании, Кубы, Франции, Голландии, Мальты.
В России, а также в Украине, Грузии, Армении и Абхазии африканская чума свиней впервые была зафиксирована в 2007 году.
Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского