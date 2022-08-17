Реалии «Idel.Реалии»: силовики пришли с обысками сразу к семи казанским журналистам

Утро среды не для всех жителей республики началось с чашки ароматного кофе. Для семерых региональных журналистов, в том числе сотрудников «Idel.Реалии», утренний моцион сопровождался обысками силовиков. Причины визита – громкое уголовное дело об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти. Подробности – у «Татар-информа».

К семерым региональным журналистам, в том числе сотрудникам «Idel.Реалии», утром с обысками пришли силовики Фото: источники

Первый пошел…

К одной из первых с обысками теплым августовским утром правоохранители пришли к бывшему корреспонденту газеты «Вечерняя Казань», ведущей авторской колонки в интернет-издании «Idel.Реалии».

Таких гостей журналист явно не ожидала – женщина встретила силовиков в домашней одежде, была напугана и озадачена.

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В поле зрения силовиков женщина попала давно. Ее позиция в отношении задержания и суда над Навальным, а также ее подписи под петициями о допуске к оппозиционеру врача говорят сами за себя. Однако на этот раз вопросы возникли по, казалось бы, другой «истории». Журналист в своих постах в соцсетях неоднократно размещала ложные сведения о происходящем в зоне специальной военной операции на Украине, прямо либо витиевато намекая, что агрессором и провокатором выступает именно Правительство России.

Во время обысков в квартире журналиста представители власти обнаружили большую сумму в иностранной валюте Фото: источники

Показательным стал перевод журналисткой денег функционеру экстремистской организации ФБК Леониду Волкову.

Во время обысков в квартире журналиста представители власти обнаружили большую сумму в иностранной валюте.



От преподавателя до пикетчика

Еще один, кого утром навестили представители правоохранительных органов, – «широко известный в узких кругах» колумнист интернет-издания «Idel.Реалии», бывший преподаватель социологии КФУ, один из учредителей ликвидированной российской НКО – РОО «Организация преподавателей социальных наук», которая финансировалась американской ННО «Фонд открытое общество» (OSI Assistance foundation), признанной нежелательной на территории Российской Федерации, а также рьяный оппозиционер и одиночный пикетчик.

Поначалу мужчина отказывался пускать «гостей» в масках и старался всячески противиться их попаданию в квартиру. Но закон есть закон – обыски у экс-преподавателя все же прошли.

Автор систематически публиковал статьи, направленные на дискредитацию ВС РФ Скриншот

По данным агентства, в своей колонке в издании «Idel.Реалии» автор систематически публиковал статьи, направленные на дискредитацию ВС РФ. Фейки журналист писал и на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Facebook. Практически каждый пост «автора» сопровождали неоднозначные фотографии.

Практически каждый пост «автора» сопровождали неоднозначные фотографии Скриншот

Примечательно, что мужчина неоднократно имел дело с представителями закона за очередные несанкционированные митинги и одиночные пикеты. Последний раз «административку» и арест журналист получил за антивоенный митинг в марте 2022 года. Как говорится, дай только повод…

Детские картинки с недетским смыслом

Недобрым утро стало и для семьи сотрудницы электронного независимого издания «Татполит». В прошлом женщина была журналистом Ислам-портала и зарекомендовала себя как приверженка идей татарского этнонационализма. Выступает в татаро-башкирской службе «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi, «Азатлык Радиосы»). Также установлено, что у нее налажены связи с ВТОЦ (признан судом экстремистской организацией*).

Представители власти обнаружили множество аккуратно сложенных стикеров с откровенными антироссийскими лозунгами, фашистской символикой Фото: источники

Во время обысков силовиков ждало немало сюрпризов – в коробочках, шкафах и полках представители власти обнаружили множество аккуратно сложенных стикеров с откровенно антироссийскими лозунгами, фашистской символикой и «кровавыми» буквами V и Z. Громкие шаблонные надписи соседствовали с картинками мультгероев и Люцифера.

Особое внимание силовиков привлекли банковские карты, а также значительная сумма денежных средств Фото: источники

Под прицелом – БИМ-радио, «Вечерка» и фрилансеры

Под пристальным вниманием людей в погонах сегодня оказались еще четыре журналистки. Очень много вопросов у людей в масках к сотруднице БИМ-радио и ведущей информационного блога «Эйдэ» в татаро-башкирской службе «Радио Свобода». Приятельские, если не сказать что теплые, отношения у женщины сложились с кураторами проекта «Азатлык Радиосы», которые, к слову, еще с марта 2022 года находятся в Турции.

Особое внимание силовиков привлекли банковские карты, которые хранились в семье радиоведущей, – как минимум 20 пластиковых карт различных, в том числе и зарубежных банков, также значительная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте. Для чего такое количество «пластика» журналистке и ее супругу, теперь предстоит выяснить следствию.

Для чего такое количество «пластика» журналистке и ее супругу, теперь предстоит выяснить следствию Фото: источники

С обысков началась среда еще у одной сотрудницы «Вечерки», которая параллельно работает на уже упомянутое выше издание «Idel.Реалии». По словам источников «Татар-информа», женщина находится в дружеских отношениях с колумнистом данного издания и всячески поддерживает ее идеи.

Самой «юной» из сегодняшних героинь оказалась 32-летняя журналист-фрилансер. Несмотря на то что она самая младшая среди коллег по «цеху», в ее материалах четко просматривается антироссийская повестка. Что не удивительно, ведь сотрудничество с антироссийскими медиасубъектами, в частности татаро-башкирской службой «Радио Свобода», накладывает свой отпечаток.

Ко всем семерым журналистам у силовиков вопросы по возбужденному делу об оправдании терроризма, а также насилия в отношении представителей власти РФ Скриншот

Крайней (но, возможно, не последней) в списке тех, к кому сегодня наведались нежданные гости, стала экоактивистка и по совместительству корреспондент «Idel.Реалии». В настоящее время имеет близкие связи с корреспондентами СМИ «Новая газета. Европа».

По данным «Татар-информа», ко всем семерым региональным журналистам у силовиков вопросы по возбужденному делу об оправдании терроризма, а также насилия в отношении представителей власти Российской Федерации.

Кроме того, правоохранители проверяют журналистов на причастность к публикациям фейков, распространенных как в СМИ, так и в соцсетях, о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

Стоит отметить, что многие сотрудники «Idel.Реалии», называющие себя настоящими патриотами России в целом и Татарстана в частности, давно сбежали за границу. От чего бегут и к кому бегут – остается только догадываться…

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

