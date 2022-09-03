Отпуск в Крыму в период спецоперации: «Опасно ли сюда ехать? Решайте сами»

В Крыму в самый разгар туристического сезона произошел целый ряд ЧП, связанных с проведением спецоперации на Украине. Корреспондент «Татар-информа» оказалась в Крыму как раз в этот тревожный момент. Насколько сейчас опасно отдыхать на полуострове, каковы цены в отелях и что думают сами крымчане о военной спецоперации на Украине – в нашем материале.

Полуостров живет своей жизнью: местные жители принимают туристов, а гости отдыхают и купаются в море Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Тревожные новости о ситуации в Крыму волнуют всех, кроме крымчан

Когда мы ехали в Крым, услышали по радио новость о крупном пожаре в Джанкойском районе. Это было 16 августа, на тот момент мы находились в Анапе. До полуострова оставалось примерно 300 километров, и у нас появилось беспокойство.

Диктор, ссылаясь на Минобороны РФ, пояснил, что причиной ЧП стала диверсия. Взрывающиеся боеприпасы повредили ЛЭП, подстанцию, железнодорожные пути и ряд жилых домов. 2 тысячи человек были вывезены из 5-километровой зоны. Помимо этого, в соцсетях стали распространяться слухи о том, что Киев намерен разрушить Крымский мост…

Несмотря на тревожные новости, поездку в Крым мы отменять не стали, да и вариант, чтобы остаться в Анапе на отдых, не рассматривали, поэтому поехали дальше. И правильно сделали. Как оказалось, тревожные новости о ситуации в Крыму волнуют всех, кроме самих крымчан. Полуостров живет своей жизнью: местные жители принимают туристов, а гости отдыхают и купаются в море.

В Крыму — чистое море, комфортные условия для проживания, много достопримечательностей. Если поехать в Оленевку, то это аналог Греции со скалистыми берегами, чистейшим бирюзовым морем. Если выбрать Беляусскую косу, то это альтернатива Мальдивам: эти места так и называют — «Крымские Мальдивы». Здесь белый песок и абсолютно прозрачное море. Если хочется восточной экзотики — добро пожаловать в Бахчисарай. Для отдыха с маленькими детьми подойдет Феодосия со знаменитыми «золотыми песками» — мелким ракушечником, крупным песком и пологим входом в море. Крым для себя можно открывать бесконечно.

В Крыму — чистое море, комфортные условия для проживания, много достопримечательностей Фото: © Илья Мусик

Гиды в Крыму предлагают туристам однодневные выезды на любой вкус. Это «Севастопольская кругосветка», подъем по канатной дороге Мисхор – Ай-Петри, всевозможные морские прогулки от Феодосии до Карадага, путешествия по Крымской Швейцарии, в Мраморные пещеры и Эмине-Баир, в горы по Чертовой лестнице, по тропе в Новом Свете, а также по паркам, дворцам, бухтам, мысам и многим другим местам.

Цены зависят от тура и начинаются от 600 рублей с человека, для детей — полстоимости. Можно запланировать маршрут самостоятельно и добраться до места назначения на машине — это будет выгоднее, не нужно платить гиду за транспортно-экскурсионное обеспечение.

Ездить на машине по дорогам Крыма в 2022 году стало гораздо приятнее. За последние пять лет была реконструирована автомобильная дорога федерального значения «Таврида», которая является одним из важнейших объектов инфраструктуры наряду с новым терминалом аэропорта в Симферополе и Крымским мостом. Все эти проекты — часть программы развития Республики Крым и города Севастополя. Трасса А-291 Керчь — Симферополь — Севастополь на автомобильной карте Крыма проложена по всему полуострову. Ключевая транспортная артерия объединяет шесть городов и более 40 сел и поселков. Ее суточная пропускная способность составляет 40 тыс. машин, протяженность — 250 километров.

Ездить на машине по дорогам Крыма в 2022 году стало гораздо приятнее Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Как добраться до Крыма?

Несмотря на отмену всех рейсов в аэропорт Симферополя, добраться до Крыма в этом году можно разными вариантами с пересадками и без. Один из самых популярных способов без пересадок из Казани — на поезде «Таврия» частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Он курсирует с декабря 2019 года, в этом году дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Отправление со станции «Казань-2 — Восстания Пассажирская» в сторону Симферополя в 15.57, в обратном направлении — в 20.30. В пути поезд находится почти двое суток.

Поезда делают промежуточные остановки в Севастополе, Владиславовке, Бахчисарае и других населенных пунктах.

В составе «Таврии» – плацкартные вагоны, купе, СВ и купе для пассажиров с инвалидностью. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами и розетками. В зависимости от класса обслуживания в стоимость проезда может входить питание. В поездах работают вагоны-рестораны, где можно заказать горячую еду. Цена билетов варьируется от 5 до 12 тыс. рублей за одного взрослого человека. Детский билет можно купить со скидкой 50%. Продажи открываются за 45 суток в 8.00. С покупкой лучше не затягивать, билеты разлетаются как горячие пирожки, купить их в конце весны — начале лета было весьма проблематично.

Помимо поездов все остальные варианты — с пересадками. Так, в Крым можно добраться и на самолете через Минеральные Воды, а затем на поезде Кисловодск — Симферополь или на автобусе из Пятигорска. Есть вариант через Сочи, а дальше по той же схеме — на поезде или автобусе.

Один из самых популярных способов добраться без пересадок из Казани — на поезде «Таврия» Фото: © «Татар-информ»

Из Казани до столицы Крыма также можно добраться на автобусе с пересадкой, правда, билеты придется покупать отдельно. Перевозчик предлагает такие варианты: Казань — Самара, Самара — Симферополь; Казань — Ульяновск, Ульяновск — Симферополь. Рейсы могут задерживаться, перевозчики советуют заложить 3–4 часа на пересадку.

Летом 2022 года из Анапы до ближайшего города на побережье Крыма — Керчи запущен рельсобус, который состоит всего из 1–4 вагонов. На таком транспорте ежедневно от железнодорожного вокзала Анапы можно добраться до Керчи за два часа. Рельсобусы ходят и до Феодосии, дважды в день — утром и вечером, время в пути — 4,5 часа. Такой вариант подойдет для тех, кто смог купить билеты на поезд только до Анапы.

В этом году легко доехать из Казани до Крыма можно только на машине с одной или двумя остановками в пути. Из-за детей мы делали две остановки — в Волгограде и Анапе, заодно посмотрели достопримечательности в этих городах. Дорога в обе стороны на машине на газу обошлась около 20 тыс. рублей.

Путешествуя на машине, нужно быть готовым к тому, что из-за ремонта дорог и большого туристического потока образуются километровые пробки, особенно с пятницы по воскресенье. Большинство россиян добираются в Крым по федеральной трассе М4 «Дон». Она поделена на несколько платных участков от Москвы до Краснодара. Проезд по платной дороге в одну сторону обойдется чуть менее чем в 1 тыс. рублей. После Краснодара трасса сужается, но проезд остается бесплатным до самого Крыма — по дороге А-290 до Крымского моста.

Несмотря на большое количество касс, перед пунктами оплаты на трассе М4 часто стоят пробки. Чтобы не терять время, путешественники могут приобрести специальное устройство для бесконтактной оплаты проезда — транспондер и пополнять баланс онлайн или в салонах мобильной связи.

Километровых пробок на Крымском мосту нет, хотя машины досматривают

Сейчас попасть в Крым и уехать с полуострова можно только по мосту длиной 19 километров — это монументальное сооружение с красивыми арками, расположенное между двух морей — Азовским и Черным. Многокилометровых пробок и бегущих с полуострова туристов не наблюдается здесь от слова «совсем».

Прямо перед самим мостом перед въездом и на выезде оборудованы пункты досмотра ДПС, перед которыми собирается небольшая пробка, а сам мост пустой. На мост заезжают по три машины за пару минут. Проехать мост можно за 15 минут, если двигаться со скоростью 100 км/час. При этом полотно такое идеальное и гладкое, что на педаль газа хочется нажать сильнее. Однако на мосту стоят камеры, которые следят за превышением скорости. Самое приятное, что проезд по мосту бесплатный.

Попасть в Крым и уехать с полуострова можно только по мосту длиной 19 километров Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

На пункте досмотра нашу машину не остановили, а вот автомобиль наших друзей прошел проверку: сотрудники ДПС уважительно пообщались с ними, а те в свою очередь совершенно спокойно отнеслись к усиленным мерам безопасности, и мы все без проблем попали в Крым.

Стоит отметить, что в Крыму газ и бензин дороже, чем в других регионах России. Если в Казани бензин в среднем стоит 45 рублей, то там – 52; заправиться пропаном/бутаном в столице Татарстана можно за 18 рублей, в Крыму — за 25. Это не критично, но когда заправляешь полный бак, разница чувствуется. Прямо перед мостом есть заправка «Лукойл»: многие заправляются на ней, потому что это последняя бюджетная заправка.

В Крыму газ и бензин дороже, чем в других регионах России Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Мы стали свидетелями взрывов в Новофедоровке»

Многие очень переживали, когда мы говорили о намерениях поехать на отдых именно в этот райский уголок земли. Тревога друзей и коллег была вполне оправданна: на небе полуострова все чаще стали летать истребители, появились новости о взрывах, сбитых беспилотниках.

По дороге в Ростовской области и Краснодарском крае мы замечали все больше военной техники, машин скорой помощи, а на железной дороге на границе с Ростовской областью нам попался товарный поезд, который перевозил бронированные танки и пушки. В самом Крыму, а жили мы в поселке Приморский в Феодосии и ялтинском Симеизе, ничего не напоминало о специальной военной операции. Разве что пару раз в небе пролетели истребители.



Моя коллега Люция Камалова отправилась с семьей в Крым в начале июня и пробыла там с семьей до середины августа. Влюбленные в полуостров, они уже несколько лет ездят сюда, путешествуя по три летних месяца. Она рассказала, что отличием этой поездки от остальных стало проведение спецоперации.

«Мы понимали, что на границе неспокойно, осознавали, что под удар может попасть и Крым. Но пообщавшись со знакомыми из Крыма, мы сделали вывод, что в целом здесь спокойно. Местные так и говорят: „Нас хорошо охраняют, мы не боимся здесь жить“. И у меня сложилось впечатление, что в Казани и в целом по России гораздо более тревожные настроения, нежели у крымчан», — поделилась она.

Люция рассказала, что в июне им так же все чаще и чаще стали попадаться машины с символикой Z, с военными. Еще о спецоперации им напоминали истребители, которые пролетали практически каждый день, и в какой-то момент они к ним даже привыкли.

«В остальном ничего не говорило о том, что где-то на границе неспокойно. При этом мы постоянно следили за новостями, были начеку, чтобы в любой момент сесть в машину и уехать, ведь с нами двое детей», — поделилась она.

В самом Крыму ничего не напоминало о специальной военной операциим Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Тем, кто еще собирается ехать в Крым, Люция посоветовала снимать жилье, где рядом нет военных объектов, и ехать на своей машине, а не на поездах и автобусах. «Если случится что-то экстренное, то придется несколько дней жить в ожидании, когда по своему билету сможешь вернуться домой. А в это время могут развернуться самые невероятные события», — отметила она.

Коллега сделала такие выводы после того, как стала свидетелем взрывов в Новофедоровке, которые произошли 9 августа в результате детонации авиационных боеприпасов.

«Мы жили в Евпатории и даже сфотографировали эти взрывы. Они нас сильно напугали, потому что ходили слухи, что это атака на Крым. У нас до конца отдыха было еще две недели, и мы решили остаться. И все сложилось удачно. Оставшиеся дни мы провели благополучно, получили прекрасные впечатления. До сих пор с теплотой вспоминаю поездку. Но хочу предупредить, что надо сто раз подумать, прежде чем купить билет на поезд», — посоветовала Камалова.

Крымский блогер и фотограф Игнат Солошенко рассказал, как российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Севастополем.

«Я был на слете блогеров 20 августа в Скалистом. Утром мы были на завтраке. Потом я услышал хлопок в небе, похоже, что ПВО сняла беспилотник, и на небе появился грибок. Нас было 30 человек, и мы все видели это, смотрели в сторону Севастополя», — поделился он.

В июне в Крыму туристов практически не было, приезжать на полуостров они начали только с середины июля Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Цены в Крыму на жилье и услуги снижены из-за невысокого числа туристов

В конце августа — начале сентября людей в Крыму не так много, поэтому цены на продукты и жилье снижены. Арендодатели предлагают дома, квартиры, апартаменты по разным ценам, начиная от 1,5 тыс. рублей за семью из четырех человек до 10 тыс. Цена зависит от того, насколько жилье близко расположено к морю.

Отличием этого сезона стало и то, что в июне в Крыму туристов практически не было, приезжать на полуостров они начали только с середины июля. По наблюдениям Люции Камаловой, набережная Евпатории в июле и августе была забита битком. В Феодосии и Ялте народу было меньше.

Администраторы гостиничных комплексов, отелей, гостевых домов считают этот туристический сезон не очень удачным.

Администратор Алена Губарева из виллы «Нимфей» рассказала, что в июне отель стоял полностью пустой, в июле и августе стали приезжать люди.

Двухкомнатный номер на вилле «Нимфей» на четверых гостей стоит 3,8 тыс. рублей Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Причиной низкого турпотока администратор называет тревожные настроения людей. «Многие возвращали свои брони по причине: „Ой, мы не поедем к вам, мост подорвут!“ Также были отказы от броней из-за отсутствия самолетов. Кто-то рассчитывал на отпуск в десять дней. Ехать на поезде или машине три дня туда и три дня обратно, а потом всего четыре дня провести на море нецелесообразно. Вернуть пришлось около 20% броней. Возвращали, конечно, без проблем и штрафов даже за пять дней до отказа, понимая, что за эти дни мы не найдем туристов на заселение», — поделилась администратор гостиницы.

Двухкомнатный номер на вилле «Нимфей» на четверых гостей стоит 3,8 тыс. рублей, арендовать мангальную зону — 500 рублей, стирка — 200 рублей, уборка по требованию, завтрак включен. Завтраки сытные — молочные каши, омлеты, вермишель с сосисками, блинчики, панкейки. Очередей нет, столики свободные. На территории гостиницы — бассейн, есть детская чаша с подогреваемой водой. Большая парковка за территорией отеля. До моря неспешным шагом три минуты.

Арендовать мангальную зону стоит 500 рублей Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Администратор Карина курортного комплекса «Лиго Морская» в Симеизе рассказала, что к ним не приехали 40% туристов. Через приложения путешествий типа Яндекс.Путешествия, «Островок», Online Travel, Tvil забронировать номер можно было со скидкой в 70%. Так, двухместный люкс стоимостью 10 тыс. рублей был снижен до 4 тыс. рублей. Кроме того, при покупке семи ночей восьмая ночь идет в подарок. Еще 10% скидки дается при раннем бронировании номеров.

Курортный комплекс «Лиго Морская» в Симеизе лишился 40% туристов Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Туристы отменяли брони, мы возвращали деньги, никого не штрафовали. В июне никого не было, турпоток начался с десятых чисел июля. В основном туристы едут из Москвы и Санкт-Петербурга. Что будет на следующий год, даже сложно предположить», — поделилась Карина.

Отель «Лиго Морская» расположен на самом берегу моря, здесь очень романтичная атмосфера. Само здание было построено в 1914 году, а недавно отреставрировано и приспособлено под гостиницу. На территории находится огромный парк с кедрами, эвкалиптами и секвойями, также есть гостевой дом с отдельным выходом на пляж и своим гаражом. Завтраки включены в стоимость номеров, цена которых колеблется от 1,5 до 11 тыс. рублей в сутки.

На территории отеля «Лиго Морская» находится огромный парк с кедрами, эвкалиптами и секвойями Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Недосчитались туристов и в частном секторе. «Многие не добрались в Крым с Севера. В этом году ко мне отказались приезжать из Хабаровска и Мурманска. Самолетов нет. Им надо лететь на самолете с пересадкой в Сочи, а потом оттуда добираться до Симеиза. С детьми это сложный вариант. Многие долетают до Сочи и остаются. В этом году там просто сесть негде. В Анапе вообще запретили купаться в море, что-то там нашли...» — рассказала владелица частного дома Раиса. Домик со всеми удобствами на семью из четверых человек она предлагает за 3 тыс. рублей в сутки. Можно поторговаться.

Фотографы и гиды потеряли в прибыли до 50%. «Туры по Крыму сократились до 50%, соответственно, упали и мои доходы, так как я совместно с гидами ходил в пещеры и в горы, снимал туристов на закате и рассвете, большинство средств поступало именно с экскурсий. Раньше все прилетали на самолетах и заказывали туры, походы. В этом году все приехали на машинах. Зачем, допустим, туристу на машине отдавать 6 тыс. рублей за те же Мисхорские гроты, когда ты сам сядешь за руль и доедешь до всех активностей. В Крыму их предостаточно», — рассказал фотограф и блогер Игнат Солошенко.

Фотографы и гиды потеряли в прибыли до 50% Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Продавцы на рынках под конец сезона охотно идут на уступки

Продавцы на рынках Крыма также отметили, что покупателей в этом году меньше. Гуля Канакова торгует местными морепродуктами и соленьями на рынке в Приморском. «Покупателей в этом году меньше на 20%, люди побоялись ехать. Но для нас и это неплохо. Продукцию берут хорошо, мы не жалуемся», — рассказала она.

Продавец сувениров и подарков Людмила Котьман поделилась, что в основном туристы едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Астрахани, Башкортостана, меньше всего туристов с Севера, считает она. Ее выручка составляет от 2 до 3 тыс. рублей в день. Сама она родом из Башкирии, долгое время потом жила в Полтаве, несколько лет назад оказалась в Крыму. Торговать у нее получается только в сезон, когда есть туристы, зачастую остается в минусе.

Выручка Людмилы Котьман составляет от 2 до 3 тыс. рублей в день Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Сергей Иванов в Симеизе торгует редкими сувенирами, предлагает разные бонсаи. Он показал свой блокнот, куда подробно записывает вырученную прибыль за день. «Вот, посмотрите, за вчерашний день 6,2 тыс. рублей. А в прошлом году мы выручали 22 тыс. рублей в день», — отметил он.

Продавец считает, что в этом году Ялтинский округ недосчитался 2/3 туристов. Причина — нет самолетов. «Если брать Симеиз, то сюда приезжают одни и те же люди постоянно. В этом году многие не приехали. Вы можете себе представить: раньше в Симферополь прилетел, и через час ты уже в Симеизе, а сейчас 40 с лишним часов ехать на машине. У меня дети и внуки живут в Москве. Они вылетают из Москвы на самолете до Минвод, а я выезжаю отсюда на машине, чтобы их встретить», — поделился Сергей.

Продукты можно купить по весьма демократичным ценам Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Продавцы на рынках под конец сезона охотно идут на уступки и снижают цены. Продукты можно купить по весьма демократичным ценам: персики, виноград, нектарины начинаются от 90 рублей за килограмм, арбузы — от 10 рублей за кг, пучок зелени — 10 рублей, помидоры — от 40 рублей, огурцы — от 60 рублей, мясо — от 300 до 500 рублей, сакское мороженое — 100 рублей за стаканчик пломбира. Фирменная молочная продукция «Азбука Крыма» на порядок дороже, чем в Татарстане, но попробовать ее обязательно стоит. На полуострове также работает сеть магазинов «Пуд» типа нашей «Пятерочки». Цены средние, примерно как в Татарстане.

Расплатиться за покупки в Крыму можно картами любых российских банков, наличкой и переводом через систему быстрых платежей. Продавцы на рынках в основном просят наличные деньги. Со снятием средств в банкоматах проблем нет.

Расплатиться в Крыму можно картами любых российских банков Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Какое настроение у крымчан?

Если с настроением туристов, которые отдыхают и стараются ни о чем не думать, понятно, то как себя чувствуют местные жители? Рядом с нами на постоянной основе в Крыму жила многодетная мама Валерия. Она переселилась на полуостров из города Николаева, а ее мама осталась на территории Украины.

Если раньше Валерия убирала отели, то после перехода Крыма в состав России она может позволить себе не работать, так как государство платит ей хорошее пособие за каждого ребенка.

Каждое утро Валерия начинает с молитвы за своих родных, оставшихся на Украине. Связь с мамой бывает не всегда, у Николаева подорваны мосты и сложно куда-либо выехать. По несколько месяцев мама ждет гуманитарную помощь. Сама Валерия с нетерпением ждет, когда сможет перевезти маму в Крым и оформить российское гражданство.

При Украине власти не вкладывались в инфраструктуру Крыма Фото: © Илья Мусик

Еще одна история о пожилой паре — Ольге и Викторе, которые с рождения живут в Евпатории. Они жили здесь при Украине и голосовали за то, чтобы Крым стал частью России.

С их слов, во время референдума люди действительно с самого раннего утра занимали очереди в избирательные пункты и голосовали за то, чтобы войти в состав России. При Украине власти не вкладывались в инфраструктуру Крыма. Пожилая пара испытывала проблемы с получением медпомощи: в больницы приходилось привозить свои лекарства. Бывали отключения электричества. Телевизионные каналы говорили на украинском языке, а население Крыма в основном русскоязычное. Поэтому крымчане так дружно голосовали за присоединение полуострова к России.

Сейчас Ольга и Виктор видят много позитивных перемен: пенсия стала больше, строятся дороги, облагораживаются парки и скверы. Что касается ситуации с Украиной, то на все происходящее они смотрят с оптимизмом, так как считают, что находятся под надежной охраной российских военнослужащих. Они так и говорят: «Нас здесь хорошо охраняют, не переживайте!»

«Была такая пожилая пара — мужчина с портретом Путина на футболке и огромным российским флагом, а рядом с ним была женщина с флагом поменьше» Фото: © Люция Камалова

Моя коллега Люция Камалова поделилась наблюдениями, как в этом году в Крыму отметили 12 июня. «В День России люди выходили с российскими флагами на набережную Евпатории. Звучали песни „Я рожден в СССР“, люди с удовольствием слушали, ностальгировали. Была такая пожилая пара — мужчина с портретом Путина на футболке и огромным российским флагом, а рядом с ним была женщина с флагом поменьше. Они в обнимку сидели на скамейке, потом пошли гулять. Удивительно, но здесь культура флагов очень распространена. На некоторых домах висят флаги Крыма и России, таким образом, люди выражают свою позицию. Очень много транспорта с символикой Z. Мне показалось, что в Крыму патриотический дух более развит, нежели в остальной России. Нам было приятно это все видеть. День России прошел очень показательно. В следующем году планируем ехать только в Крым. Так что делайте выводы сами: опасно ли ехать отдыхать на полуостров, никто не скажет. Решайте сами», — поделилась она.