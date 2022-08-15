Сколько стоит сбить вражеский вертолет: какие выплаты положены бойцам «Алга» и «Тимер»

В Татарстане увеличили выплаты добровольцам, вступившим в ряды именных батальонов «Алга» и «Тимер». Теперь размер единовременный выплаты составляет 360 тысяч рублей. Какое еще денежное довольствие получают добровольцы: подробности в «Татар-информе».

После подписания контракта все новобранцы в составе батальона отправляются на учебный полигон Фото: © «Татар-информ»

Кто может попасть на службу в именные батальоны?

Именные батальоны «Алга» и «Тимер» продолжают набирать добровольцев на контрактную службу. Прежде чем пополнить ряды батальонов, все кандидаты проходят тщательный отбор. Сначала желающих проверяют в военном комиссариате по месту жительства, затем ребята отправляются в Казань в пункт отбора на контрактную службу. Здесь они проходят медосмотр, тестирование, собеседование.

Кроме того, всех кандидатов проверяют на отсутствие штрафов, у них берут характеристики с места учебы, работы и по месту жительства. Только после этого специальная комиссия определяет – годен кандидат для прохождения контрактной службы или нет. Еще один нюанс, на который обращают внимание при отборе, – судимость, которая обязательно должна быть погашена. Однако если человек отбывал срок за оборот или употребление наркотиков, тяжкие или особо тяжкие преступления, то шансы пойти служить по контракту равны нулю.

Именные батальоны «Алга» и «Тимер» продолжают набирать добровольцев на контрактную службу Фото: © «Татар-информ»

«Мужчина, у которого есть непогашенный условный срок, не может служить по контракту. Это четко прописано в законе – для прохождения службы по контракту, судимость должна быть погашена», – рассказал «Татар-информу» офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитан Рустам Сафиуллин.

Размер единовременной выплаты вырос на 100 тысяч рублей

После подписания контракта все новобранцы в составе батальона отправляются на учебный полигон. В течение месяца служащие будут проходить боевое слаживание, нарабатывать навыки, изучать вооруженную технику. Стоит отметить, что каждый боец до отправки в «учебку» получает все необходимое обмундирование – амуницию, снаряжение, оборудование, бронезащиту. Также на каждого выделяются аптечки.

Каждый боец до отправки в «учебку» получает все необходимое обмундирование и аптечку Фото: © «Татар-информ»

При этом, вступая в батальон, каждый служащий получает единовременную выплату. Ранее ее размер составлял 260 тысяч рублей, то с сегодняшнего дня стало известно, что сумма выплаты выросла на 100 тысяч рублей – соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Теперь бойцы получат от республики 360 тысяч рублей. Данная мера поддержки распространяется и на тех, кто подписал контракт с 23 июля.





Меры поддержки Правительства республики распространяются и на семьи бойцов. К примеру, дети военнослужащих будут зачисляться в детские сады и школы вне очереди.

Кроме того, будут решаться и вопросы жилищного характера: Президент РТ поручил Госжилфонду разработать новую жилищную программу для военнослужищах батальонов «Алга» и «Тимер». Она будет направлена на улучшение жилищных условий добровольцев именных батальонов и их семей.

Премии за боевые заслуги

Размер довольствия участников спецоперации составляет от 150 тысяч рублей. Тем, кто участвует в активных наступательных боевых действиях, за каждые сутки платят по 8 тысяч рублей.

В течение месяца служащие будут проходить боевое слаживание, нарабатывать навыки, изучать вооруженную технику Фото: © «Татар-информ»

Существует ряд надбавок для тех, кто служит командиром, связистом, либо работает с засекреченными документами. Надбавки положены и за выслугу лет, уровень физической подготовки и особые условия военной службы.

Помимо экипировки, пособий и единовременной выплаты, каждый боец, отличившийся в зоне спецоперации, может получить внушительную премию.

К примеру, за сбитый вражеский самолет или уничтоженный танк служащий может получить 300 тысяч рублей. 200 тысяч рублей «стоит» сбитый вражеский вертолет. 100 тысяч рублей выплатят тем, кто уничтожит живую силу противника, 50 тысяч – за мелкую военную технику.

Набор в татарстанские батальоны «Алга» и «Тимер» продолжается.

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