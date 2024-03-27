СМИ: Сгоревший «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», подвергшийся нападению террористов 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка (ГПБ). Об этом со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости сообщает РБК.

Здание №20 на улице Международная города Красногорска, которое принадлежит фирме «Крокус Интернэшнл», одной из структур Crocus Group миллиардера Араза Агаларова, было заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032-го. В залог ГПБ объект попал из-за переуступки в декабре 2022-го, прежде основным кредитором Crocus Group был Сбербанк.

По информации источников издания, группа рефинансировала кредиты примерно на 100 млрд рублей. Соседние со сгоревшим концертным залом выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити» тоже заложены в ГПБ, как и основные товарные знаки Crocus Group. В частности, по данным Роспатента, товарный знак Crocus City Hall находится в залоге у Газпромбанка с марта 2023 до декабря 2035 года.

Собеседники издания оценили ущерб, нанесенный «Крокусу» пожаром, в 10–12 млрд рублей. Объект был застрахован компанией «Ингосстрах», но сумма страхования может быть существенно меньше размера ущерба, допустил анонимный представитель страхового рынка.

По оценке аналитиков, здание «Крокус Сити Холла» пострадало, и поэтому ликвидационная стоимость залога снизилась (до 20–30% от первоначальной). Это может потребовать от банка-кредитора досоздания резервов. ГПБ может потребовать от заемщика предоставить дополнительное обеспечение по ссуде или потребовать досрочного погашения кредита.

Кроме того, возможна реструктуризация, в том числе и предусматривающая реновацию «Крокуса». Ранее «Крокус Интернешнл» пообещала восстановить концертный зал.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером пятницы, 22 марта. По информации Следственного комитета, погибли 139 человек. Министерство здравоохранения Московской области уточнило число пострадавших: их 182. . Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы в память о жертвах нападения. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.