Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

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24 марта в России объявлено днем общенационального траура в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом во время своего обращения сказал Президент Владимир Путин.

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся наша страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», – сказал глава государства.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.