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Число погибших в «Крокус Сити Холле» достигло 139
Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 139. Опознаны 75 человек, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Отмечается, что террористы пробыли в «Крокусе» 13 минут, с 19:58 до 20:11.
На месте погибли 137 человек, еще двое скончались в больнице. Ранения получили 182 человека.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. На текущий момент семь из одиннадцати задержанных террористов арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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