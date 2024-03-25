Число погибших в «Крокус Сити Холле» достигло 139

Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 139. Опознаны 75 человек, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что террористы пробыли в «Крокусе» 13 минут, с 19:58 до 20:11.

На месте погибли 137 человек, еще двое скончались в больнице. Ранения получили 182 человека.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. На текущий момент семь из одиннадцати задержанных террористов арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.