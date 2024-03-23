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Бугульминцы выражают поддержку пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Мемориал в память о погибших и в поддержку пострадавшим организовали у Дома техники в Бугульме. Горожане приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте в Московской области. Многие просто останавливаются, чтобы почтить память безвинно убитых. Так жители выражают свою скорбь и поддержку.
«Ничто не может оправдать такой бессмысленный акт насилия и жестокости против мирных граждан. В результате бесчеловечной атаки террористов убиты десятки людей, среди них — дети и подростки. Теракт, каких в стране не видели со времен „Норд-Оста“. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся Бугульма с вами!» — прокомментировал глава Бугульминского района Линар Закиров.
Сегодня в Бугульме, как и по всей республике, отменены все массовые и развлекательные мероприятия. В частности, отменено празднование Науруза и спортивные соревнования по лыжным гонкам.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске и Нижнекамске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
24 марта в России объявлено днем общенационального траура – об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.
Фото, видео: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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