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Жители Заинска несут цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован у входа в ДК «Энергетик» в Заинске. С самого утра горожане несут цветы и игрушки.
Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.
Сегодня в Заинске, как и по всей России, отменены мероприятия, приспущены флаги.
«В связи с терактом в „Крокус Сити Холле“ запланированное мероприятие „Проводы зимы“ отменяется», — сообщил глава района Разиф Каримов.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области уточнил число пострадавших: их 154.
Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.
Фото: «Заинск-информ».
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