Жители Заинска несут цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Заинского района

Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован у входа в ДК «Энергетик» в Заинске. С самого утра горожане несут цветы и игрушки.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.

Сегодня в Заинске, как и по всей России, отменены мероприятия, приспущены флаги.

«В связи с терактом в „Крокус Сити Холле“ запланированное мероприятие „Проводы зимы“ отменяется», — сообщил глава района Разиф Каримов.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области уточнил число пострадавших: их 154.

Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.